藍再質疑高雄氣爆善款用途 綠委：抹黑伎倆

（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北3日電）國民黨立委許淑華今天與國民黨高雄市議員陳麗娜、李雅靜再度召開記者會，質疑前高雄市政府挪用高雄氣爆善款，要求前高雄市長、總統府秘書長陳菊對外說明清楚。

民進黨立委賴瑞隆批評國民黨團進行烏賊戰，抹黑總統蔡英文、鬥臭陳菊，來達成選舉目的，這種提不出證據，只會抹黑伎倆，選民都該讓他們下架。

許淑華日前與多名國民黨籍高雄市議員召開記者會，追查高雄氣爆善款用途，直指前市長陳菊市府「爛」用善款，購買電腦、傳真機、照相機、電話機、塑膠繩和檔案夾等。許淑華今天再度與陳麗娜、李雅靜，在國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委陳宜民的陪同下，在立法院召開記者會，續追氣爆善款的使用問題。

許淑華在記者會上點名前高雄市秘書長李瑞倉，她說，李瑞倉擔任秘書長期間，擅自修改捐款作業要點草案，將行政費用，以本專戶總收入計算不超過千分之一為上限，修改為「其他經本委員會審核通過之必要費用」，等於只要委員會審議通過，費用通通都能支付。

許淑華說，按照市府的規定，高市的秘書長當然可以表達意見，必須要請相關單位與法制小組再做說明，但在市政會議上，卻沒人討論，這是非常弔詭的地方，陳菊一直說一切合法，到底是合誰的法，自己訂的法、開霸王條款，這就是造成善款被不當使用的結果，因此必須請陳菊親自回應所有的民眾，李瑞倉也不能迴避，需面對社會大眾的質疑。

陳麗娜舉例，高雄市政府於2016年7月的「四季逍遙遊計畫」，動支善款149萬元，推出輕旅行路線，但補助民眾遊玩的路線卻沒有納入災區，此外，2018年10月時，市府增加「台中花博賞花趣」的補助，那時剛好是前台中市長林佳龍要選舉的時候，當時花博吵得沸沸揚揚，高雄的善款竟然跑到台中，幫忙做台中花博的補助費用，這樣的善款使用方式是否正確，是否沒有法律問題。

曾銘宗表示，高雄氣爆的善款被濫用，依照公益勸募條例規定，此條例的主管機關，中央為內政部，國民黨團呼籲，內政部不要包庇，進行相關查辦；有關法律責任的部分，依照公益勸募條例的規定，呼籲檢調儘速查辦。

曾銘宗說，由於此事件也涉及到政治責任，國民黨團公開呼籲監察院，必須介入調查，追究當時高雄市府相關人員的政治責任。

對於國民黨的說法，賴瑞隆表示，氣爆發生超過五年，這五年來國民黨市議員睡著了？現在總統立委大選到了突然醒來？氣爆發生時，前總統馬英九還在執政，除了對高雄三不傷害高雄人，難道馬英九所掌握的檢調也睡著了，會放過總統大選清算陳菊，然後等五年後再來清算？

高雄市長韓國瑜曾自爆「座車被加裝追蹤器」，卻未提具體證據及報案，反而是國民黨市議員陳麗娜向媒體揭露追蹤器在引擎蓋。賴瑞隆今天說，請說謊的韓國瑜、陳麗娜、謝龍介出來說明，追蹤器在哪？照片在哪？政客說謊就出來道歉下台，追蹤器事件過了兩週還不道歉。（編輯：蘇龍麒\郭萍英）1080903