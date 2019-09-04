曾是忘年之交 陳菊緬懷雷震對民主憲政奉獻

（中央社記者葉素萍台北4日電）總統府秘書長陳菊今天緬懷自由中國雜誌社成員雷震對民主憲政的奉獻，她說，雷震和台灣民主運動先驅郭雨新雖然交情甚深，但因受特務監控，無法時常碰面，往往需由她居中傳話。

陳菊今天透過臉書貼文指出，雷震是她的忘年之交。認識雷震時，他剛坐完10年黑牢，但仍受到特務24小時監控。雷震和郭雨新雖然交情甚深，但卻因此無法時常碰面，往往需由她居中傳話，兩位住在台北的長輩，竟然如此咫尺天涯，令人感慨威權政府對自由的打壓之深。

陳菊說，雷震曾贈她一首南宋詩人楊萬里的詩，「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村。」追求自由民主就像溪水穿過重重萬山，儘管路上總有層層阻礙，最後還是會奔流到廣闊的大海。

陳菊又說，今天受邀參加雷震逝世40週年紀念研討會，她致詞時再次朗誦這首詩，也分享了珍藏的老照片及記憶中雷震的點點滴滴。

陳菊提到，身為雷震的後輩，她非常感謝公益信託雷震民主人權基金與國立政治大學雷震研究中心，對於保存雷震史料、研究雷震思想、弘揚自由民主價值的貢獻，讓大家能在雷震先生逝世40週年時緬懷他對民主憲政的奉獻。（編輯：李信寬）1080904