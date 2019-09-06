秋節台商座談 張小月：助台商與東南亞對接

（中央社記者繆宗翰台北6日電）對於今年度的大陸台商秋節聯誼改採閉門座談，海基會董事長張小月今天表示，希望透過這樣的方式讓台商能暢所欲言，同時也會協助希望轉往東南亞發展的台商，與相關人士對接。

另外，對於香港銅鑼灣書店前店長林榮基在台重啟書店的線上募款在20小時內達標，張小月則以台港經濟文化合作策進會董事長身分表示，為他感到高興，並祝福書店能順利在台開幕，「這是為了自由的靈魂」。

海峽交流基金會今天下午舉行第10屆董監事會第8次聯席會議，對於這次台商秋節聯誼，張小月在會前受訪時表示，目前已有很多「大咖台商、台商會長會參加」，籌備過程非常順利。

她表示，這次將以閉門座談方式在台北舉行，讓大家暢所欲言。會議主要爭取台商回台投資，不過，不見得每個企業都適合回台，因此也會介紹東南亞投資環境。

張小月說，為配合台商需求，這次海基會與經濟部合作，首次安排東南亞國家在台灣從事拓展貿經貿工作的相關人士，與台商互動，在東協國家的台商也會與會，讓中國大陸台商了解投資環境。

香港銅鑼灣書店前店長林榮基的「重啟書店」線上募款昨晚啟動，今天下午約3時許已募得逾新台幣280萬元資金，達到基本目標，募款活動仍在繼續。

張小月受訪時則表示，線上募款能在這麼短時間達標，很為林榮基感到高興，祝福他能順利在台開這樣的書店，「這是為了自由的靈魂」。

她也表示，書店不只是買書、賣書，而是經營者、作家、一般讀者能心靈交會的地方，為此她給予祝福。

張小月也提到，知道有在台求學的香港學生港被捕，校方允諾會盡力保留學籍，她也公開呼籲港府，希望不要影響學生在台求學權益。

張小月在會中致詞時也提到，香港特首林鄭月娥4日正式宣布「撤回」逃犯條例修訂，是首度回應民眾的「5大訴求」，並提出「4項行動」的建議，作為和香港人民對話的基礎。

張小月表示，看到香港政府終於跨出這一步，也期待與鼓勵香港政府持續再接再厲和民眾對話，回應民眾的訴求，希望香港的情勢能夠早日恢復和平與秩序。（編輯：張淑伶）1080906