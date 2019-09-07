許淑華：韓國瑜是帶動立委選舉的最強母雞

國民黨總統參選人韓國瑜北部競選辦公室副執行長、立委許淑華（前左）7日參加立委柯志恩（前右）服務處加油茶會。許淑華指出，韓國瑜依舊是國民黨可帶動立委選舉的母雞，他是最強的母雞，這是毋庸置疑。中央社記者黃旭昇新北攝 108年9月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）立法委員許淑華今天指出，中國國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北的造勢，對韓辦至關重要；韓國瑜依舊是國民黨可帶動立委選舉的母雞，他是最強的母雞，這是毋庸置疑。

身兼中國國民黨總統參選人韓國瑜北部競選辦公室副執行長的許淑華，今天參加立委柯志恩服務處加油茶會時，媒體詢問有關高雄市長韓國瑜6日接見日本東京大學兩岸關係研究小組訪問團的行程安排問題。

對此，許淑華表示，韓國瑜昨天在臉書（facebook）特別說明整體狀況，高雄市政府也已說明是市政府在安排上的疏失，也取得日本朋友的諒解。

許淑華指出，高雄市政府的行政幕僚作業，與韓國瑜辦公室工作團隊是不同的人。對行程安排疏失，高雄市政府在第一時間已說明會加強檢討，「韓辦的行程和高雄市政府的行程，還是分開兩個不同人在負責的」。

許淑華表示，鴻海集團創辦人郭台銘也與日本學者訪問團見面，這都是好事；至於郭台銘對外的說法，韓辦不方便評論。

記者進一步詢問，怎麼看待外界指稱「母雞不夠力」的說法。對此，許淑華反問，「母雞不夠力？為什麼會這麼說呢？」

許淑華指出，有關外界指稱國民黨有兩組母雞，或郭台銘如果參選黨部應有更寬容做法，這些黨部都已經說得非常清楚了。

她表示，韓國瑜在所有藍營民調當中，不管是在初選或現在，在國民黨所有人選中，或現在所有檯面上的人，韓國瑜仍是最強的，「他是我們最強母雞，這是毋庸置疑」。

許淑華表示，韓國瑜8日在新北的造勢大會很重要，韓國瑜依舊是最強的母雞，仍然是可以帶動立委選舉的強力母雞。

媒體提問，傳出郭台銘要退回國民黨榮譽黨證。許淑華對此指出，這些都不是郭台銘辦公室的正式說明，韓辦對於其他人的說法，都持保留與尊重的態度，韓國瑜也會展現誠意到最後一刻。

她說，郭台銘是否決定參選總統，國民黨黨中央已經非常清楚地說明黨部的立場與態度，韓國瑜辦公室會尊重。（編輯：戴光育）1080907