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首頁 / 政治

張善政批綠色恐怖　中科院：員工資遣無關政治

最新更新：2019/09/07 17:52

（中央社記者余祥台北7日電）前行政院長張善政昨天指出，前國防部副部長陳永康擔任韓陣營的國政顧問後，其先前任職於中科院的秘書卻遭解職，是綠色恐怖。中科院今天表示，員工資遣無關政治考量，絕無綠色恐怖情事發生。

媒體昨天報導，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政表示，在公布首波國政顧問名單後，陳永康先前擔任中科院董事時的許姓秘書遭到解職，民進黨政府是綠色恐怖。

中科院今天發布新聞稿強調行政中立，員工資遣無關政治考量，媒體報導內容與事實不符。中科院表示，許姓員工於民國105年9月經招考任職中科院科技聘雇人員，於同年10月經本人同意後，辦理職類轉換，擔任陳永康專任秘書。

中科院指出，陳永康日前自請辭職，中科院經檢討許姓秘書原科技職缺，於3年前就已經補人，又因為中科院內並無適當職缺可供安置，因此才依勞基法相關規定，完成資遣費發放資遣。

中科院表示，中科院為台灣國防安全的重要戰略資產，除重視優質的科研人力，並保障員工的合法權益，行政作業均秉行政中立為原則，絕無媒體所述「綠色恐怖」情事發生。（編輯：謝佳珍）1080907

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