研究員赴陸任教被請辭 藍委質疑政治干預學術

（中央社記者陳俊華台北10日電）國民黨立委陳學聖今天說，中研院前研究員劉孔中赴陸任教，「被請辭」兼任研究員，且類似案件共有3例；相關規定若沒釐清，將引發學者職涯選擇的不安，質疑是政治干預學術。

陳學聖今天舉行「政治干預學術，陸委會開出中共代理人第一槍」記者會時表示，中研院前研究員劉孔中因為前往中國人民大學任教，「被請辭」中研院兼任研究員，據他掌握，「被請辭」的兼任中研院研究員不只一樁，至少有3位。

陳學聖說，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）規定，台灣人民不得擔任經陸委會公告禁止的大陸黨務、軍事、行政、具政治性組織的職務，擔任未經禁止的大陸黨務、軍事行政、具政治性職務應經許可；台灣的大學現職的專任教師不得赴陸兼職，但學校是否屬於黨務、軍事、行政、具政治性組織。

陳學聖表示，教育部主張擔任黨校、軍校的任何職務雖屬不宜，但擔任其他公立學校的教職及學術行政職，不在公告禁止範圍內；陸委會卻認為黨校、軍校、公立學校都屬於公告禁止任職的組織，至於擔任的職務是否違法，仍要以名譽性、非常態性、兼任性、學術性、有無固定薪資等標準，以個案判斷。

陸委會法政處副處長何達仁表示，國人赴陸任教的規定，都是依據兩岸人民關係條例中的公告項目，這些規範都並未更動；若國人赴陸任教，陸委會是法規的主管機關，會提供判斷的通案性準則，讓教育部認定處理。

何達仁說，劉孔中的個案，是因劉孔中在中國大陸有專任職務，並在台灣有兼職，非屬兩岸條例的適用規範；對於中研院參照兩岸條例做出人事職權判斷，陸委會尊重。

是否要修法建立中共代理人制度，何達仁表示，陸委會已多次說明，這個法案未來要採登記制、禁止制或揭露制，到現在都沒有定論，陸委會將傾聽社會各界聲音，在獲得社會最大共識後再推動。（編輯：鄭雪文）1080910