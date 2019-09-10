傳黨務主管李福軒帶頭黑韓 國民黨要求提報告

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨行管會副主委李福軒今天針對遭指發表黑韓言論表示，媒體報導斷章取義，沒有事實根據的叫抹黑，群組中討論的是如何改善。國民黨文傳會代理主委程美華指出，黨中央已要求李福軒提交報告交代。

國民黨總統參選人韓國瑜日前出席新北造勢大會時宣示向黑韓產業鏈宣戰，要黑韓產業「放馬過來，林北等你」。但有週刊今天報導指出，國民黨次級團體中「OpenKMT」是黑韓大部隊，充斥黑韓言論，成員還包括黨中央的黨務主管李福軒。

報導指出，李福軒在造勢大會結束後，在群組裡發文評點韓國瑜在造勢時犯了把匾額說成墓碑、遲到一小時、未阻止韓粉噓前總統馬英九等錯誤，李福軒並指出，正常人應該都看不下去。

程美華告訴中央社記者，目前李福軒的主管、行管會主委邱大展已經要求李福軒寫份報告，交代在群組發言的行為，是否要懲處，待李福軒的報告而定。

李福軒受訪表示，週刊的報導是斷章取義，「弄錯了」。OpenKMT是在2016年國民黨大敗後成立，是一個開放的論壇，希望大家以開放的態度進行討論，希望國民黨可以更好，成立的宗旨就是要力挺中華民國、國民黨，原則就是力挺國民黨提名的參選人。

李福軒指出，沒有事實根據的叫抹黑，若寫得是事實就不叫抹黑，且群組討論的也是改善方案，國民黨主席吳敦義的訓令很清楚，就是要力挺韓國瑜，對於韓國瑜的抹黑要盡力澄清，但是也要先把事情搞清楚，不然怎麼澄清。

李福軒表示，目前OpenKMT內部也有頒布新規定，就是從8日新北造勢大會後，不要再繼續討論造勢前韓陣營曾出過的包，或是外界認為不對的部分，只能從造勢大會後討論起，希望大家不要再翻舊帳，要往前走。（編輯：郭萍英）1080910