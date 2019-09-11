韓國瑜談北市長選舉失敗教訓 籲支持者勿動搖

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天凌晨在臉書以「永遠的後悔」為題，以國民黨過去兩次台北市長選舉失敗為例，都是遭對手汙衊、標籤化，讓支持者動搖；他期盼這次支持者不要受騙上當，再次陷入永遠的後悔。

韓國瑜說，國民黨過去兩次台北市長選舉失利的遺憾和教訓其實並不遙遠。2014年，國民黨提名中央委員連勝文參選，一開始聲勢如日中天，但很快地對手展開鋪天蓋地的攻擊、汙衊和標籤化，並放出耳語「為什麼不提名丁守中？」於是，支持者產生了動搖，於是，國民黨輸了。

2018年，國民黨提名前立委丁守中，歷史以類似的態勢再次重演。丁守中形象端正清新、學養兼備，但被貼上「佛系」標籤、說丁守中溫吞軟弱，然後耳語「為什麼不提名蔣萬安？」於是，國民黨又輸了。

韓國瑜表示，再多的後悔和扼腕，也喚不回過去這幾年的時光、也找不回台北這幾年可能錯過的發展，因為，後悔是永遠的。

2019年的今天，國民黨正站在同樣歷史複製與貼上的階段，對手鋪天蓋地的打擊、汙衊、標籤化，然後散布耳語「為什麼不提名朱立倫？為什麼不提名周錫瑋、張亞中？」

韓國瑜說，面對2020的大選，支持者應該學到了，對手希望支持者信心動搖、希望國民黨自我懷疑、槍口對內、不要贏；但這次一定要贏，要贏回台灣、贏回中華民國、贏回一個和平繁榮的未來，不要受騙上當、再次陷入永遠的後悔。

連勝文今天也在臉書上表示，「我選舉時，有將近一半時間，都在面對內部人扯後腿！」國民黨人士如果持續被自己的情緒或私利所蒙蔽，甚至以沒有根據的假新聞，自以為清高去質疑在前線作戰的同志，那這就是在重蹈2014年的覆轍。

連勝文提到，台北市長柯文哲現在還能擾亂國民黨，應該先問國民黨的支持者，為什麼不相信自己的候選人，而要去相信假新聞或特定媒體及名嘴的謬論。

連勝文說，2014年許多名嘴對他的攻擊，在選後經過漫長的司法驗證，都已證明是抹黑，雖還了我清白，但選舉早已結束，「各位真的要讓這樣的悲慘冤屈，再次的發生在國民黨其他的候選人身上嗎？」

連勝文說，若國民黨支持者還要再去相信沒有根據的假新聞，或是選擇相信名嘴的胡言亂語，才是真正的傻子。（編輯：郭萍英）1080911