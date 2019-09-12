韓國瑜：外交官要成為台灣產業頭號推銷員

（中央社記者游凱翔台北12日電）國民黨籍總統參選人韓國瑜今天直播談外交政策，他表示將推動「裡子外交三部曲」，未來外交部在世界各國的大使，必須成為台灣所有產業、產品的頭號推銷員。

韓國瑜中午與淡江大學國際事務與戰略研究所教授何思因、前外交官介文汲，在臉書粉絲團以「富國利民，不拚面子拚裡子」為題，對外闡述他的外交政策與理念。

何思因表示，總統蔡英文的外交政策是「親美抗中」，親美是應該的，因為美國對台灣友善，且大多軍事武器都由美國提供，包括近期軍售台灣的F-16V戰機。但親美應該要注意到幾件事，就是「美國不會為台灣出兵打戰」，以及「美國保護台灣，對美國有什麼好處」。

介文汲指出，裡子外交三部曲就是「產業有保障、醫療有大愛、青年有舞台」。他說，裡子外交是世界主流，一定要務實、實際，不能有意識形態及務虛的地方，而台灣的外交資源、人力相當豐沛也很有能力。

介文汲與韓國瑜均表示，未來外交部派駐在世界各國大使的重點任務之一，就是替台灣產品、產業擔任頭號推銷員，除了開拓世界市場之外，也將好的投資案、科技引進台灣。（編輯：張良知）1080912