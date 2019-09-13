否認新型巡防艦建案生變 海軍：中科院進度延緩

（中央社記者游凱翔台北13日電）媒體今天報導，海軍籌建新巡防艦的原型艦建造案恐生變數，109年預算大幅縮減46億元；海軍回應，建造案委中科院研製，但中科院迅聯科研案進度延緩，109年預算同步緩列至110年執行。

自由時報報導，海軍對於新型巡防艦原型艦的籌建規劃，原訂109年度編列新台幣46億9316萬9000元，但根據最新送交立法院的109年度國防預算內容顯示，僅編列9051萬5000元，兩者相差達46億元之多，顯示造艦與重要國造系統研發進度出現問題。

海軍下午發布新聞稿回應，海軍基於「國艦國造」政策，新一代巡防艦原型艦建造案委由國家中山科學研究院研製，但因中科院迅聯科研案進度延緩1年，109年預算同步緩列至110年執行。

另外，自由時報也報導，因中科院的3項系統研發落後，新一代巡防艦的戰鬥系統將改與國外大廠合作。海軍回應，報導內容純屬媒體臆測，此案仍以中科院科研案為主、國外廠商備案為輔，海軍將會審慎作整體評估，以符合海軍作戰實需。

海軍強調，因應現代戰場環境與敵情威脅，中科院正依海軍作戰需求完成科研案；海軍也將嚴格檢核中科院研發及測評工作進度，以利計畫如期完成籌建目標。（編輯：楊凱翔）1080913