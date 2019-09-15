928創黨33週年 民進黨將封街舉辦台灣派對

（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨今年9月28日創黨滿33週年，除了要回到創黨地點、圓山大飯店舉辦全國黨代表大會，民進黨也規劃當天在中央黨部前北平東路封街舉辦「台灣派對」黨慶活動，開放民眾入場。

民進黨今年黨慶主題為「台灣派對」，活動以台灣在地精神策劃，集結音樂表演、展覽、市集、論壇等活動，邀請民眾共同參與。民進黨說，台灣派對的英文為Party in Taiwan，有台灣政黨與派對的雙關意義。

民進黨說，政黨發展與台灣民主發展史有密不可分的關係。歷經黨外時期、1986年正式創黨、2000年第一次政黨輪替、到2016年第三次政黨輪替，國會首次過半等重大時刻；這次黨慶以台灣為主題，民主為精神，邀請不同世代共同參與，不只是回顧台灣民主來時路，同時也更要前瞻未來的路，守護自由、民主、人權的價值，守護台灣。

負責執行統籌這次黨慶規劃的民進黨文宣部主任王柏鈞表示，2020年是台灣人面對未來走向的關鍵抉擇，民進黨有責任讓民眾對本土價值更認同，號召大家捍衛台灣無可取代的民主自由精神。當天的音樂表演將邀請不同曲風類型的台灣獨立音樂人，呈現台灣文化豐富性，將有不同世代藝人同台，預計有二本貓 UrbanCat、勞動服務 Community Service、1976樂團、隨性Random、董事長樂團、Dwagie大支、楊秀卿說唱藝術團等演出。

王柏鈞表示，展覽是這次活動的靈魂所在，過去33年來，不同世代一棒接一棒，持續加入民進黨，加入民主行列。這次黨慶民眾將可透過「資深黨員x年輕黨員故事展」閱讀深刻而精彩的民主故事。

王柏鈞進一步說，活動特別安排一區，舉辦「民主伴桌、世代共參」論壇，開放黨內同仁、社會賢達與民眾針對當前的台灣社會及政治議題進行討論，民進黨期待黨慶的世代對話專題，能促進世代間的對話，共同追求「台灣要贏」、「世代共贏」的民主未來。

他補充，當日有預計近40攤的市集活動，包括在地小農、地方創生、本土小吃等主題攤位共襄盛舉，期待讓所有參與民眾體驗台灣的多元與獨特，一起成為「愛台派」。

王柏鈞強調，「台灣派對」是一場屬於台灣人共同的派對，除了要向民主前輩致敬，也要負責任並勇敢地把守護民主的棒子接力傳承。（編輯：林興盟）1080915