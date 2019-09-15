民眾黨陸續公布立委提名名單 官網開放申請入黨

（中央社記者梁珮綺台北15日電）台灣民眾黨籌備處發言人陳思宇今天說，預計明天起將陸續公布區域與不分區立委提名名單，而官網將於晚間上線，開放民眾申請黨員，也會展開海選。

儘管台北市政府副發言人黃瀞瑩意願不高，但知情人士坦言，黨內還是將黃瀞瑩列入第一選區（北投、士林）名單中，而第二選區（士林、大同）若有盟軍願意參戰，民眾黨傾向不推人。

知情人士指出，逢甲大學助理教授何景榮確定投身北市第三選區（中山、北松山）參選，對上民進黨吳怡農、國民黨蔣萬安；第四選區（內湖、南港）提人機率也低，因民進黨由友柯議員高嘉瑜出線。

知情人士表示，無黨籍市議員徐立信應會參選第五選區（中正、萬華），至於是否維持無黨籍或披民眾黨戰袍，還須協調；而第六選區（大安）仍難產；第七選區（信義、南松山）確定由台北市社會局前機要秘書蔡宜芳出征；台北市市政顧問、尪公獅子會創會會長張幸松則將參選第八選區（文山、南中正）。

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，目標進軍國會，盼不分區要「提好提滿」，在立法院執行他的意志，區域則是以選上或讓他人落選為主。民眾黨立委以政治人物、專業文官、社運人士、企業代表、媒體等5面向徵詢。

陳思宇說，將先公布第一波區域與不分區立委名單，而人才持續尋覓中，黨的官網晚間會上線，先開放民眾申請入黨，接下來就是舉辦海選。（編輯：李亨山）1080915