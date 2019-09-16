台索斷交 國民黨：民進黨檢討別人卻不檢討政策

（中央社記者王承中台北16日電）國民黨今天針對中華民國與索羅門群島斷交表示，斷交國不斷增加，民進黨政府始終檢討別人不見自我省思，若民進黨政府的外交及兩岸政策無法改弦易轍，擔憂台灣國際空間恐持續被壓縮。

外交部長吳釗燮今天表示，中華民國與南太友邦索羅門群島自即日起斷交；對於索國政府內閣決定與中國建立外交關係，中華民國對此至感遺憾。中國政府透過金錢外交手段，目的就是在打擊台灣，刻意在大選前進行攻擊，影響選舉的企圖昭然若揭，政府予以強力譴責。

國民黨發布新聞稿表示，針對索羅門群島與台灣斷交一事，國民黨表達遺憾，並強調索國已是民進黨執政短短3年多來第6個斷交國家。

國民黨指出，邦交國面對國際現實，多處於兩岸之間的抉擇難題，邦交國選擇與台灣斷交的連鎖效應，恐形成各界所擔憂的「雪崩式斷交」，但民進黨政府遲遲無法面對斷交潮的根本原因，仍採取義和團式的衝撞心態處理外交事務，相信邦交國的數字恐將持續下探。

國民黨表示，面對斷交國不斷增加，民進黨政府始終檢討別人，將責任推給斷交國家、大陸當局，甚至國內的在野黨，就是不見民進黨自我省思當前外交問題的根本癥結，若民進黨政府的外交及兩岸政策無法改弦易轍，令人擔憂台灣的國際空間恐仍持續被嚴重壓縮。

國民黨指出，不可諱言，台灣維繫國際關係的穩定，牽繫於兩岸關係。中國大陸對台國際空間的壓縮是不間斷地進行式中，但民進黨僅能倚靠其他國家的暗助，或意氣式指責、喊話，只是治標不治本。

國民黨表示，強化台灣於國際間的競爭力與影響力外，化解兩岸敵意、增進彼此善意，減少兩岸花費過多資源與精力於國際間廝殺與仇視，才是正本清源之道。拓展國際關係、維繫友邦邦誼，是朝野共同努力的目標，呼籲民進黨政府提出具體政策與作法，解決當前外交困境，才符合民眾的期待。（編輯：蘇志宗）1080916