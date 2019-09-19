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雷霆2000多管火箭 國防部圖表一次看懂

最新更新：2019/09/19 15:14
國防部指出，雷霆2000多管火箭射程範圍7至45公里，可用於反登陸作戰時，精準摧毀海上敵軍及登陸灘岸的兵力。（中央社檔案照片）
國防部指出，雷霆2000多管火箭射程範圍7至45公里，可用於反登陸作戰時，精準摧毀海上敵軍及登陸灘岸的兵力。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北19日電）國防部今天以簡易的圖表及插圖敘述雷霆2000多管火箭的性能，強調可在一分鐘內完成發射，彈著範圍可涵蓋6個足球場面積，射程達7至45公里，為反登陸作戰時的一大利器。

國防部近來積極在臉書社群與民眾互動，臉書粉絲團「國防部發言人」下午以4張圖表闡述國造的「雷霆2000多管火箭」性能，區分為射程篇、火力篇、彈藥篇，也打趣「雷霆2000真的沒有2000多管」。

射程部分，國防部指出，雷霆2000射程範圍7至45公里，可用於反登陸作戰時，精準摧毀海上敵軍及登陸灘岸的兵力；此外，雷霆2000共有3種火箭模組，分別是7至15公里的MK15、15至30公里的MK30、25至45公里的MK45。

火力部分，國防部表示，雷霆2000多管火箭為世界上最具威力的現代化多管火箭系統。可在一分鐘內完成發射，彈著範圍可涵蓋6個足球場面積。

彈藥部分，滿載可掛載MK15火箭共3箱60枚，主要針對殺傷軟性目標；MK30火箭共3箱27枚，子彈彈頭可貫穿8至10公分鋼板；MK45火箭共2箱12枚，射程涵蓋灘頭至泊地，可摧毀海上敵軍及登陸灘岸兵力。

另外，雷霆2000多管火箭發射架採彈箱式設計，優點是便於儲存、裝填快速縮短再次發射時間、彈藥也具氣密功能有效降低維護需求。（編輯：楊凱翔）1090919

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