提升存活率 特戰分遣隊必備EMT及TCCC證照

（中央社記者游凱翔桃園20日電）陸軍特戰特五營展開550公里行軍訓練，今天在桃園舊海軍基地實施戰傷救護（TCCC）等演練，為提升戰場存活率，目前6人小組中就有一人擁有EMT-1證照；12人特戰分遣隊中，就有一人擁TCCC證照。

陸軍特種作戰指揮部特五營自5日起，每人背負超過25公斤重裝備，展開縱走北台灣山林、行經濱海區域，橫跨桃園、宜蘭、基隆、新北及台北5縣市、總長550公里的「戰術任務行軍訓練」，以21天的鍛練提升特戰能力。

特五營昨天抵達桃園舊海軍基地，在上午實施戰術繩索攀降（TRM）、限制空間戰鬥（CQB，Close Quarter Combat）、小部隊戰鬥（SUT）、戰傷救護（TCCC，Tactical Combat Casualty Care）及綜合演練等課目，並邀請媒體前往採訪。

特別的是，為提高戰場存活率，近期特戰部隊全力推展並讓官兵受訓具備「緊急醫療技術人員（EMT-1，Emergency Medical Technique）」專長，從此次演練課目中，就可以發現多名官兵臂章上多了「RESCUE EMT」的魔鬼氈；另外，更有官兵具備專屬戰場救護的「戰傷救護（TCCC）」證照。

至於EMT與TCCC的差異。軍方解釋，EMT-1由衛福部所核發證照，重視緊急後送的醫療照護；TCCC則是戰場的戰傷緊急保命，須先自EMT結訓才可參加TCCC訓練，而TCCC可進行靜脈注射（IV，Intravenous injection）、鼻咽及口咽管等作業。TCCC主要區分三階段，分別為「敵火下作業」、「遠離敵火後實施傷患照顧救護」及「傷患後送」。

軍方指出，特五營官兵目前共56個官兵擁EMT-1證照、共16人擁有TCCC證照，因此6人小組中必須有一人有EMT-1證照、12人特戰分遣隊中必須有一人擁有TCCC證照。

此外，由於台灣特戰多年來曾與美方交流，美軍特戰分遣隊（ODA，Operational Detachment Alpha）的大小規模及運用方式，已在國軍特戰單位中實施，在此次的行軍演練就能夠看見。

今天在桃園舊海軍基地的演練想定，模擬指揮管制大樓遭敵秘密攻占，企圖開放桃園機場，特五營接獲指示後立刻編組狙擊、滲透、突擊、支援等分遣隊，以投入一組6人、共2組12人的方式實施作戰。

6人小組由具備前管、前觀、爆破、狙擊、救護、通訊不同專長士官兵組成，並在交互掩護下順利完成任務。特戰執行任務時，也會依需求模組化編制人員及裝備，6人的「6人小組」為基本組別單位，可編組12人的「分遣隊（2組）」或24人的「區隊（4組）」執行戰鬥任務。

例如，若任務以狙擊為主，第2組人員就可能會有3個狙擊手；若為爆破任務，則增加爆破手，增加執行強度。但軍方人士也表示，最常運用的仍是小組及分遣隊。（編輯：黃國倫）1080920