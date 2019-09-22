私菸案 財政部將從3方向檢討精進

（中央社記者劉冠廷台北22日電）針對私菸案，根據財政部所提供的報告指出，將從海關監管、自主管理、通關禮遇等3方向檢討精進；此外，自此案爆發以來，已對華膳空廚開罰新台幣75萬元。

立法院財政委員會明天邀請財政部、金管會、交通部等相關部會，就「2019年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」進行專題報告。

根據財政部所提供的書面資料表示，針對華膳空廚的管理不善，違反保稅倉庫設立及管理辦法、海關緝私條例，海關共處15萬元罰鍰；海關也調查華膳空廚在2017年10月到2019年3月辦理華航4次總統專機運輸免稅菸，也有同樣的違規的情況，也對4案處60萬元罰鍰，總計對華膳空廚開罰75萬元。

交通部則在書面報告中表示，交通部對於華航相關違法情形，一向秉持毋忘毋縱原則，嚴格督促華航確實查明檢討、追究責任，目前華航已依目前調查掌握案情先行處分相關人員，並提出6大具體改善措施，交通部已責成航發會確實督導華航落實相關改善措施，徹底進行改革以重建華航的誠信聲譽。

華航在書面報告指出，包括未來專機菸品將比照一般客機，不開放預購、對於菸品等管制項目裝載數量，將以旅客總人數可攜帶量作為參考、將落實執行免稅品機上交貨，嚴禁機邊提領、將加強督導華膳空廚落實遵循保稅倉庫相關法規、已追究本案相關主管與人員的行政責任、將加強員工法治教育。

財政部表示，依據台北地檢署偵查結果，認為本案菸品是華航委由華膳空廚存放於保稅倉庫內，該菸品實際上已在境內，僅該菸品處於保稅狀態，於機邊將菸品搬上總統府侍衛室派遣的公務貨車駛出管制門，並無將菸品由「國外」運輸「進入」我國領土之行為，故未犯輸入私菸罪。

在檢討事項與精進作為上，財政部提出3大方向，包括海關監管、自主管理、通關禮遇，在強化海關對保稅菸品監管措施的部分，財政部表示，為強化事前管控，關務署已建置菸酒電子化警示系統；以及規劃飛機用品移動管理電子化制度。

至於在自主管理的部分，財政部指出，關稅法修正草案第86條之1已增訂經海關核准實施自主管理的業者違反辦理自主管理事項，得處6000元以上、3萬元以下罰鍰，目前草案已送立法院審議。惟為強化對業者的管理手段，將研議提高自主管理業者違反行為義務的罰鍰上限，以督促業者遵守法令辦理業務。

在通關禮遇的部分，財政部表示，未來對於不具國賓禮遇資格的訪團隨員行李物品，除涉及國安機敏事宜外，均依規定進行查驗通關。對於符合特別及一般禮遇資格者，經海關查驗後通關，其行李物品得准由專人代予辦理查驗及提領；對於其他無禮遇資格者，比照一般旅客經海關查驗後通關。（編輯：蘇志宗）1080922