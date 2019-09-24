朱立倫：韓朱配不存在 不要再談個人問題

（中央社記者余祥台北24日電）媒體民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜民調落後，但若韓朱配將提升7個百分點。朱立倫今天針對副手議題表示：「這是不存在的事情」，相信若全黨團結，民調會立刻提升17個百分點，這才是真正需要的。

媒體報導，民調顯示，2020年總統大選，總統蔡英文支持度44.4%，韓國瑜32.9%；若韓國瑜選擇前新北市長朱立倫擔任副手，有42.9%支持蔡英文，39.9%支持韓國瑜。

朱立倫下午出席「新清溪婦女活動：為林奕華委員加油！」活動，針對副手議題，朱立倫重申，這是不存在的事情，全黨上下共同目標就是團結勝選，沒有談過個人的問題，也不存在搭配的問題，他的立場很清楚，一定幫忙、不要位子，韓國瑜很清楚。現在就是要號召原本支持國民黨或還沒有支持的人，一起支持韓國瑜。

媒體詢問，若朱立倫擔任韓國瑜副手，民調將提升7個百分點，可與蔡總統民調匹敵，朱立倫說，相信如果全黨團結一致，每一位民眾都來支持韓國瑜，民調應該會立刻增加17個百分點，因此國民黨需要大家團結在一起，不是只有朱立倫而已。

媒體追問，若關鍵就是朱立倫，是否願意擔任副手，朱立倫再次強調，這是不存在的議題，不要再談個人，而是全黨整合。

由於韓國瑜目前聲勢低迷，外傳若誰跟韓國瑜搭配都會一起輸，朱立倫說，任何見縫插針的想法不用理會，這是選戰的正常現象，未來還會有更多破壞團結、見縫插針的想法，國民黨要團結一致，沒有二心，國民黨的母雞只有韓國瑜，小雞是立委，而他是啦啦隊、助選員。

談及立委選情，有民調顯示，雖韓國瑜聲勢低，但國民黨立委選情相對看好，朱立倫說，這主要是立委選情相對穩定、單純，總統大選之前有很多紛紛擾擾，現在逐步穩定，希望慢慢回流、擴大，一步一腳印，朱立倫努力、韓國瑜努力、黨中央努力，大家一起來，一定可以拉回流失的選票。

至於外傳前立法院長王金平將改披橘袍上陣，朱立倫說，他寧可相信這是不存在的，王金平跟大家都有深厚的感情，這麼多國民黨立委跟王金平又是老同事，相信王金平最後會跟大家站在一起，團結支持國民黨的參選人。

朱立倫日前至台南為投入立委選戰的前主席洪秀柱輔選，今天開車當司機載國民黨大安區立委參選人林奕華參加新清溪婦女活動，與民眾同樂。（編輯：郭萍英）1080924