志願役招募穩定 國防部將調降每年補充人數

國防部長嚴德發25日表示，整體志願役人力穩定成長，今年8月底已達85%，留營率達75%，明年底預計可達成90%的計畫目標。圖為新兵在成功嶺訓練畫面。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北25日電）國防部長嚴德發今天表示，整體志願役人力穩定成長，後年將以每年編現90%基準為目標，依員額退補常數缺額補充，平均所需員額由今年2萬9000餘人，調降至每年補充約1萬2000餘人。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告指出，今年正期軍官班招募獲得1796人，獲得率111.3人、大學儲備軍官訓練團（ROTC）獲得902人，獲得率128.9%、中正預校國、高中分別獲得250人及600人，獲得率100%，各項招募數據均已達成計畫目標。

嚴德發表示，整體志願役人力穩定成長，今年8月底已達85%，留營率達75%，明年底預計可達成90%的計畫目標。

嚴德發指出，後年後將採「退補平衡」、「質量並重」政策，每年以編現90%基準為目標，依員額退補常數，遂行缺額補充，平均所需員額由今年2萬9000餘人，調降至每年補充約1萬2000餘人。

嚴德發表示，為確保招募人力品質提升及建立永續機制，國防部與313所高中職簽訂「國防培育班」、129所大學簽訂「大學儲備軍官訓練團」，並與清華大學合作招收「國防菁英學士班」；另外預劃自民國109年起招收「大學儲備軍官訓練團」碩士班，營內持續推廣「教學點」、「證照班」，鼓勵終身學習，全面提升國軍人力素質。

嚴德發指出，未來因應少子化趨勢及國內人口結構變化，國軍將持續針對國防組織、兵力結構及招募政策採取滾動式修訂，並朝向「指管扁平化」、「科技取代人力」、「火力取代兵力」、「人員多專多能」、「武器裝備更新換代」等多元方向發展，以確保人力素質無虞、來源不缺、戰力不墜的目標。（編輯：楊凱翔）1080925