歐盟首辦歐亞連結論壇 邀台企業代表團出席

（中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電）歐洲聯盟今天舉辦「歐亞連結論壇」，多國領袖及政府官員出席盛會，而歐盟伸出友誼之手邀請台灣企業代表團出席，在理念相近下，未來有機會展開實質合作。

歐盟去年發布「歐亞連結策略」，計劃全面推動歐亞在運輸、數位、能源及人員交流等領域的連結。今天歐盟舉辦首場歐亞連結（EU-Asia Connectivity）論壇，開幕由歐盟執委會主席榮科 （Jean-Claude Juncker）及日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）致詞。

出席領袖還包括芬蘭總理李納（Antti Rinne）、克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic），美國國務院主管網路政策的副助理國務卿史崔爾（Robert Strayer）以及歐洲投資銀行（EIB）總裁霍耶爾（Werner Hoyer）及韓國、印尼等政部官員及專家學者等人約30位講者，另來自全球逾50國參與者共近千人出席。

台灣企業代表團團長為台杉投資董事長吳榮義，另包括台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、外貿協會副董事長劉世忠及國立清華大學校長賀陳弘等人。

代表團成員在經歷一整天論壇及場外交流活動後，晚間接受中央社訪問發表參與感想。

吳榮義表示，歐亞連結論壇首次舉行雖然是一個策略性宣示，但相信以後會有更具體行動，歐盟主要希望透過連結策略發揮在全球的影響力，但歐盟未來與亞洲合作是強調提高品質及永續發展，這部份與台灣觀念是非常接近，在理念相近下有助強化未來關係。

簡又新指出，美中貿易戰牽動全球情勢， 歐洲從中看到發展機會，且把最重要發展助力建構在連結概念上，其4大支柱包括數位經濟、能源、交通運輸、人員及人文交流，而其基礎是永續性，他認為這對台灣是很有利的機會。

他舉例，人文交流是台灣強項，台灣的海上風電廠吸引許多歐商投資，助益近年歐台關係更佳，而台灣在數位經濟硬體製造方面向來具有優勢，再加上政府發展新南向政策數年，有「路摸的比較熟」的優勢，相較歐洲近年對中國覺醒，不想再吃損失智財權等悶虧，相較之下台灣與歐盟有共同價值觀，這次與會認為未來歐台有很好的發展機會。

劉世忠說，歐盟這次伸出友誼之手，邀請台灣出席首次的歐亞連結論壇展現其善意，台灣企業代表團出席並與其它國家互動，某種程度上也讓總統蔡英文的新南向政策被各國看到，因為政府2年多前就提出連結概念，也證明台灣有先見之明。

他提到，台灣新南向政策主要目標是在經貿層面分散投資風險、協助台商尋求新的替代市場，但除經貿外也是以人為本，強調教育及文化交流，歐亞連結概念某種程度上與新南向是雷同，再加上台灣與歐盟共享民主價值，讓歐盟覺得台灣是值得交往的夥伴，建議政府盤整成果，不妨主動向歐盟提出台灣在新南向所做出成績，促進雙方合作。

賀陳弘指出，教育界著重人才培育，這次歐方連結概念中有一個支柱是人文，而人與人交流互動需有共同理念價值才能走長遠，歐洲如今發展向東連結，這與台灣政府的新南向政策是一體兩面，雙方有共同想法，建議歐盟可提出人才交流倍增計畫，會是很好的努力方向。（編輯：高照芬）1080928