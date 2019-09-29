美麗島照亮反送中 陳菊：台港應互相加油打氣

（中央社記者溫貴香台北29日電）40年前美麗島事件被視為今天香港反送中運動的「民主燈塔」，總統府秘書長陳菊說，不管是過去的台灣、現在的香港，追求自由民主的決心是一樣；都在第一線面對中國想要擴張權力與影響力的野心，應該互相加油打氣。

台港公民團體9月29日共同發起「撐港反極權」台港大遊行，民進黨主席卓榮泰率隊參與聲援，活動5大訴求：成立獨立調查委員會，徹查警方濫權濫暴；承諾必不事後檢肅反送中抗爭者；撤回612遊行暴動定性；撤回「逃犯條例」修例；全面落實雙真普選，都是在基本法框架下的合理訴求。

香港反送中運動主角香港眾志秘書長黃之鋒訪台接受中央社專訪時，引40年前美麗島事件為例表示，相較於美麗島事件，香港反送中運動付出代價太小；並強調爭取普選不達目的決不停止。

身為美麗島事件參與者且是政府決策圈要角的陳菊日前接受中央社訪問表示，整體而言，因著美麗島事件，辯護律師團與受難者家屬的參選，台灣社會對黨外反對運動有更多的理解與支持，對台灣民主化有莫大的幫助。

針對美麗島事件與反送中運動的政治意義，陳菊表示，香港的抗爭展現讓人非常佩服的勇氣與毅力，與當年台灣的抗爭，有類似的地方，也有不同的地方。

她說，美麗島事件與反送中運動最大的差異在於，以40年前台灣的社會條件及傳播科技的限制，不太可能像香港一樣出現200萬人上街這樣的場面，但整個社會躁動不安，對於自由民主的渴望是很類似。

在政治意義上，陳菊說，美麗島事件時，台灣人民爭取的是當時幾乎尚不存在的自由民主，當時台灣的自由被戒嚴令束縛、民主也只落實到地方選舉，而美麗島事件爆發的遠因之一：就是中央增額民意代表選舉的停辦。

「相較之下，香港雖然仍未落實實質的民主--不能直選特首、立法會的選舉制度不公平」，陳菊說，但至少香港曾是亞洲最自由的城市之一，這幾年卻逐漸被收緊，加上先前雨傘運動爭取普選失敗、立法會許多議員被免職等等事件，自由民主全面倒退，引起香港人的警覺與擔憂，因而爆發這麼大規模的反對運動。

陳菊表示，相信不管是過去的台灣、現在的香港，大家追求自由民主的心都是相同；台灣與香港都在第一線面對中國想要擴張權力與影響力的野心；同時，台港爭取、捍衛自由民主及人權的決心是一樣的，所以我們也應該互相加油打氣。（編輯：黃國倫）1080929