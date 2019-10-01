徐斯儉將訪吐瓦魯 加強台吐雙邊合作

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）太平洋友邦吐瓦魯剛組成新政府，外交部今天表示，外交部政務次長徐斯儉規劃於10月中下旬前往訪問，與吐國新政府洽談未來如何加強雙邊合作。

太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯9月底陸續與台灣斷交，轉投北京。台灣與另外4個太平洋友邦的邦交狀況引發關注。

外交部亞東太平洋司司長葛葆萱今天在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問表示，徐斯儉規劃於10月中下旬或11月上旬訪問吐瓦魯；吐瓦魯新政府剛成立，這次訪問主要是與吐國相關官員見面，洽談如何加強雙邊合作。

官員指出，徐斯儉這次訪問預計會與吐國新任總理拿塔諾（Kausea Natano）等人會面。另外，駐吐瓦魯大使蘇仁崇與拿塔諾見面都沒有問題，吐國也提出未來雙方可能可以合作的計畫案；吐國面臨海平面不斷升高的威脅，台灣先前已協助吐國建造海埔新生地，這也是未來台灣可以持續協助之處。

葛葆萱表示，徐斯儉這次只訪問吐瓦魯，未來也會陸續規劃外交部高層官員前往其他太平洋邦交國訪問。

另外，雙十國慶將至，有關太平洋友邦來台參加慶典的訪賓部分，葛葆萱說，帛琉國務部長將來台祝賀，因吐瓦魯、諾魯都剛舉行完大選，所以今年並未邀請這2個友邦的高層來台參加國慶慶典。在外交部邀請下，諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）預計12月將來台訪問，吐瓦魯總理拿塔諾也有意願訪台。

此外，今天是帛琉獨立25週年，外交部發布新聞稿表示，原民會主委夷將‧拔路兒以總統特使身分於9月27日至10月2日訪問帛琉並出席相關慶典活動，包括9月28日帛琉國慶迎賓酒會、9月30日國慶晚宴及10月1日國慶慶典。

外交部表示，政府珍視台帛邦誼，因此總統蔡英文特別派遣特使率團赴帛琉共襄盛舉，慶祝帛琉獨立25週年。台灣也將在帛琉的慶典晚會以施放煙火做為賀禮，象徵台帛雙邊關係的璀璨未來。

外交部指出，夷將‧拔路兒於9月30日晉見帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.），轉致蔡總統親簽賀函及特使國書，表達政府祝賀之意。雷蒙傑索感謝台灣過去25年來對帛琉發展的支持，並盼台帛兩國未來能繼續深化合作與交流。（編輯：黃瑞弘）1081001