綠委爆潑漆案嫌犯是林國春特助 林：無此事

（中央社記者陳俊華、葉臻台北3日電）民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，日前對香港歌手何韻詩潑漆的胡志偉，除有統促黨背景外，今天進一步發現胡志偉是國民黨立委參選人、新北市議員林國春的特別助理，要對國民黨這樣的提名嚴厲譴責。

中央社記者致電林國春求證，林國春表示，8年前就和胡志偉認識，但胡志偉從沒擔任過他的特助，也沒有在他的團隊裡。

何韻詩9月29日在台北市參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動時，遭蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕胡志偉和梁太富。

民進黨團幹事長管碧玲、書記長李俊俋下午舉行記者會。管碧玲說，統促黨員長期在台灣一次次的統獨之爭中，在集會遊行中鎖定相關人物，如公投護台灣聯盟總召集人蔡丁貴、香港眾志秘書長黃之鋒，或「中國新歌聲」在台大的活動中打學生，是連續性的行為，暴力組織犯罪行為廣大的台灣人民都看在眼裡。

管碧玲在記者會中出示一張名片，顯示胡志偉是國民黨提名的立委參選人、新北市議員林國春特別助理，雖然林國春和胡志偉切割，「除非林國春去告胡志偉偽造文書，否則誰會相信兩人真的沒關係？」很遺憾為什麼國民黨對這次的提名這麼沒責任感。

記者會中還播放一段影片，是林國春在2年前的反年金改革活動中，號召群眾要「殺」總統蔡英文。管碧玲說，林國春是「暴力專家」，絕對不是「治安專家」，對國民黨這樣的提名嚴厲譴責。

李俊俋表示，胡志偉的名片上清楚印著他是林國春的特別助理，雖然林國春否認，但他要問，林國春與胡志偉兩人熟不熟識，林國春為何會長期跟組織犯罪的人在一起？主張是什麼要不要說清楚，「胡志偉這樣的行為，你的認同度有多少？」

李俊俋說，胡志偉的行為嚴重破壞社會自序，更是破壞民主自由，林國春是警察出身，宣稱是治安專家，「治安專家是跟犯罪組織在一起的嗎？」台灣是多元社會，接受各種多元聲音，但絕對不能用暴力。

林國春告訴中央社記者，政治歸政治，但胡志偉對熱心公益不遺餘力，花蓮大地震時也有協助賑災，過去也捐過住警器給新北市政府消防局；至於名片的部分，並不清楚是哪裡來的，樣式也和他及團隊使用的不同。（編輯：趙蔚蘭）1081003