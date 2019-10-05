鞏固台灣邦交 台美太平洋對話7日登場

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）外交部今天表示，台美將於7日舉行首屆「太平洋對話」會議，美國國務院副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）將來台與談；雙方將討論未來在太平洋地區的合作機會，並共同鞏固台灣邦交。

外交部今天舉行台美首屆「太平洋對話」會前記者會，外交部政務次長徐斯儉、亞東太平洋司司長葛葆萱、北美司司長姚金祥、國際組織司司長陳龍錦出席。

徐斯儉說，為使台灣與友邦雙方合作更密切有效，並維護區域穩定及共同價值，台美決定召開首屆「太平洋對話」，盼藉此平台討論台美及各理念相近國家在太平洋島國發展援助項目的協調合作，使台灣太平洋友邦的各項援助發揮最大效益。

外交部表示，7日上午11時的開幕式將由外交部長吳釗燮與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）共同主持。下午會議則由徐斯儉與孫曉雅出席。

徐斯儉指出，根據初步規劃，台美太平洋對話將是一年舉行一次。這次會議中，台美雙方將說明各自在太平洋地區的作為，包括台灣在友邦及非友邦國家進行的計畫，雙方也會商量未來的合作機會，並討論如何向區域發出更清楚的訊息，傳達雙方對共同理念的支持以及希望維持區域秩序。

太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯9月底接連與台灣斷交，轉與北京建交，台灣與帛琉、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯等4個太平洋友邦的邦誼引發關注。媒體問及，這項會議是否在斷交後才決定舉辦，對此，徐斯儉表示，並非如此。

葛葆萱進一步說明，約半年多前，台美就開始規劃舉辦太平洋對話，規劃一年在台北、一年在美國舉辦。

他說，時間點有點巧合，不過，半年多前，台美雙方就開始討論如何建立合作。台灣很用心要鞏固邦交，美國近來也很關切太平洋局勢，雙方都有意願舉辦這項對話，探討合作的機會，並共同鞏固台灣的邦交。

特別的是，這次太平洋對話不僅是台美雙邊的官方對話。姚金祥指出，在美國在台協會（AIT）的邀請下，包括日本、紐西蘭、澳洲、加拿大及歐洲國家的駐台代表也可能出席會議；另外，台灣太平洋友邦的駐台大使也會一同參與。

孫曉雅預計週末抵台訪問。徐斯儉說，孫曉雅訪台期間除出席太平洋對話，也將參與玉山論壇，並拜會台灣政府高層，將有助深化台美友好關係；孫曉雅擔任新職不到半年的時間就來台訪問，也顯示她對台灣的支持，彰顯台美關係堅實友好。

身兼台灣APEC資深官員的陳龍錦表示，孫曉雅這次來訪，外交部將安排工作餐敘，邀請國內負責APEC相關業務的官員出席，共同討論未來如何加強台美雙方在APEC架構下的合作。台美雙方目前的合作以婦女、能源、數位經濟領域為主。（編輯：謝佳珍）1081005