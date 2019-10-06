國防部：中科院涉密人員已調整出入境納管期限

（中央社記者游凱翔台北6日電）媒體今天報導，中科院列管名單自出入境電腦資料庫下線逾2個月，造成管制漏洞。國防部今天回應，5月起已針對涉密人員召開作業會議，重新檢討的涉密人員共1516人，均調整出入境納管年限，並無媒體所稱「出現漏洞」情事。

網路媒體「上報」報導，立法院5月三讀通過「國家機密保護法」部分條文修正案，但國家中山科學研究院行政法人化後已非國防部所屬單位，但又未明確列入是管制機關與單位，據指出，修法通過後，中科院主動發文移民署出入境管理局，說明依法與維護員工權益，要求將原通報幾千名列管人員名單從出入境電腦資料庫中下線，並由中科院自行管制，造成機密可能外洩等管制漏洞。

國防部上午發布新聞稿表示，因應國家機密保護法第26條於5月12日修正公布施行，將原涉及國家機密人員管制出境年限，自「3年以下」延長為「最少管制3年」，中科院依國家機密保護法第5條「精準核密」原則，重新辦理涉密人員清查作業。

國防部指出，依據上述的法令修正後，5月起已針對涉密人員境管作法召開4次執行作業會議，督導中科院依法重新檢討1516名會接觸到國家機密的人員，並已完成涉密人員檔案上傳，並針對實際參與機密專案人員，調整出入境納管年限。

國防部指出，其餘未涉及國家機密人員，則依中科院保護營業秘密的內控機制實施管制；國防部對中科院均有嚴密管控機制，並無發生媒體所述「出國管制出現漏洞」情事。

中科院也發布新聞稿表示，這1516名涉密人員已在9月24日函送國防部及各軍種辦理核定作業，後續將依照涉密參與實況滾動檢討納管。（編輯：蘇志宗）1081006