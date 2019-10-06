蘇起地動山搖說 總統：錯誤政策別再拿出來說

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣6日電）台北論壇基金會董事長蘇起昨天提出總統蔡英文若是連任，兩岸「地動山搖」機率將劇增。對此，蔡總統今天說，不要再把已經證實是錯誤的政策再拿出來說，對兩岸關係沒有助益。

馬英九基金會昨天舉辦「哪來的芒果乾？」研討會，蘇起認為，中共總書記習近平今年1月才重申「一國兩制」，假使11月香港區議會選舉結果明顯對北京不利，再加上若是蔡總統連任，北京或將研判民進黨將長期執政，其中的美國因素重大。

蘇起表示，在此情形下，習近平因台、港政策失敗、「一國兩制」受挫，恐將面臨嚴重內部壓力，屆時台灣勢必會成為發洩之處，「他（習近平）不會自己承擔」，兩岸「地動山搖」的機率將劇增。

對此，蔡總統下午前往宜蘭縣冬山鄉參訪越籍新住民武芳草開設的「3D果中花工作室」，接受媒體聯訪時表示，國民黨當年執政的這些人，應該要體認到現在的時空環境已經不一樣，不要再把已經證實是錯誤的政策再拿出來說，對兩岸關係或區域情勢的處理沒有助益。

對於台北市長柯文哲表示，民進黨在總統大選的策略應該是降溫戰術，把投票率降到最低，他們就贏了，穩穩地贏。蔡總統回應，她還是以國政優先，必須先把國政處理好，讓政府在處理國政上能有更多的支持。

蔡總統說，除了這個之外也會盡最大的能力，集結最大支持力量，當然也希望支持她的人、為這個國家多想的人、希望國家能更好的人，大家都能出來投票。至於柯文哲的說法是否適當，「這個留給大家去評論吧」。

對於台北市政府顧問蔡壁如在LINE群組轉傳蔡總統論文相關訊息，內容為「英國LSE正式否認蔡英文有提交論文」。蔡總統說，這些錯誤訊息已一再澄清，希望不要再以訛傳訛，傳送這些假訊息，其實同仁也把正確訊息傳給她了。

記者也詢問，柯文哲妻子陳佩琪在臉書（Facebook）發文提到「實在搞不懂，欠債幾千億的市長，通人捧， 民調永遠第一？」暗酸總統府秘書長陳菊在擔任高雄市長任內舉債。

蔡總統說，陳菊在擔任市長任內，舉債數額比她還債數額還少，換句話說，還債還的比舉債的多，現在流傳說她舉債或負債3000億元對她不公平，而且她也多次澄清，希望不要再以訛傳訛。（編輯：林沂鋒）1081006