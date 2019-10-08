柯文哲：MG149與葛特曼事件是藍綠操縱帶風向

（中央社記者梁珮綺台北8日電）對於總統府發言人林鶴明指「當年MG149案，沒人笑一笑就好」，台北市長柯文哲今天說，2014年的MG149與2018年的葛特曼事件，見證藍綠操縱媒體帶風向、製造文字獄與政治迫害紀錄。

柯文哲心腹蔡壁如日前在LINE群組「台灣阿北聯誼會」轉傳總統蔡英文論文相關訊息，蔡總統表示，不要以訛傳訛；柯文哲認為，看一看、笑一笑就好。而林鶴明昨天在臉書貼文指出，當年面對MG149，好像沒人能笑一笑就好。

柯文哲上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時，再度被問及相關問題時表示，他曾問過蔡壁如，該則訊息是他人傳給蔡壁如後，蔡再轉傳，且上面也沒有任何評論。

被問及是否會提醒幕僚確認訊息後再轉傳時，柯文哲說，不需要訂定一大堆規定，「有時在LINE裡面轉來轉去、好笑的東西轉來轉去，這也是常有的東西」，認為不需要登上自由時報頭版，「還勞動總統府發言人出來發言，這個太辛苦了吧」。

面對媒體質疑蔡總統論文案訊息不屬於「好笑的東西」時，柯文哲說，「對啦！也許我會跟她講，以後就少傳」，並指蔡壁如僅是原封不動的轉傳訊息，沒有加任何個人評論，「如果這樣上自由時報頭版，太過於操作了」。

對於行政院長蘇貞昌指「動見觀瞻的人要更謹慎」時，柯文哲說，「什麼叫動見觀瞻？平常心把每個人視為一個國民就好」。

蔡壁如在群組轉傳的訊息內容為「國際醜聞！國恥！國恥！英國LSE正式否認蔡英文有提交論文，結尾講沒有博士學位可以當總統，沒人格的人不能當領導的人。國恥！請先進用力傳！」

群組訊息被截圖後，放到PTT上廣傳，引發討論，蔡壁如昨天說，她的用意是提醒綠營友人「外面在傳很多這種東西」；蔡總統則表示，錯誤訊息已一再澄清，希望不要再以訛傳訛。（編輯：張銘坤）1081008