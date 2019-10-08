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台灣印度交流加溫 學者籲共築安全架構

最新更新：2019/10/08 17:14

（中央社記者李欣穎台北8日電）印度戰略專家卡納德今天在玉山論壇的「台印關係研究報告書」發佈會上呼籲，包括台灣在內的亞洲海洋國家應該加強合作，建立安全架構，對抗中國軍事強權。

美國近年孤立主義抬頭，加上美國總統川普主導下的外交政策不可預測，卡納德（Bharat Karnad）認為：「我們太仰賴外力，我們必須使用自己的資源、保障自己的安全。」

他並強調，日本、台灣、菲律賓、越南等國，有很好的軍備實力，印度更是優於中國，是全球海軍第4強國，如果這些中國周邊的國家能強化合作，將能建構更好的防禦系統。

他表示，美國的國防資源雖然遠大於個別國家，但是近年愈來愈無意介入他國事務，川普本週決定撤出駐紮敘利亞北部的美軍，可見一斑。

卡納德說，亞洲諸國過度畏懼中國，希望維持眼下的和平；其實，中國首先打破區域共識，協助巴基斯坦發展核武。

卡納德在「台印關係研究報告書」發佈會上評析集體安全合作，也和其他作者討論了台印交流、政治互動、科技展望、教育人才、智庫合作與經濟貿易等面向，完整報告將於年底出版。

遠景基金會執行長賴怡忠指出，台印交流有獨立的脈絡發展，並非台印中三方互動下的「次關係」，台灣必須思考台印關係中「不受中國影響的部分」和內部動機，交流才能永續。

印度「中國分析與戰略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Hasija Namrata）綜合自己在台灣求學經驗及觀察表示，相較於2016台灣僅有1000位印度留學生，今年已有2500名印度學生來台，其中教育部提供65名學生獎學金，是很大的進步。

夏海娜說，台灣政府應積極把握這些菁英學生之後的動向，鼓勵他們留下來，另外，她也表示，台印學術交流可以更強調人文科學，而非僅探討科技領域，以利全面增進雙方了解。（編輯：郭無患）1081008

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