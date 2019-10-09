駐芬蘭代表處國慶酒會 當地政要出席盛況空前

駐芬蘭代表張秀禎（右）與芬蘭國會友台小組主席凱爾納（左）在國慶酒會上共同舉杯，祝賀中華民國生日快樂。（駐芬蘭代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年10月9日

（中央社記者林育立柏林8日專電）駐芬蘭代表處今晚在首都赫爾辛基舉辦中華民國108年國慶酒會，由新任駐芬蘭代表張秀禎主持，包括國會友台小組主席凱爾納在內近20位國會議員出席，盛況空前。

張秀禎在致詞時表示，台灣面積雖小，在全球的政經地位並不低，多種資訊通信產品的市佔率更是全球第一。此外，台灣今年跨出歷史性的一步，通過同性婚姻合法化，鞏固台灣做為亞太地區人權領導者的地位。

張秀禎指出，台灣有意願和能力貢獻國際社會，卻因政治因素受到孤立，呼籲在場來賓支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷會議（COP）、國際民航組織（ICAO）和國際刑警組織（INTERPOL）等專門性的國際組織。

張秀禎今年7月一上任，即馬上籌組這屆芬蘭國會的友台小組。她強調，台灣與芬蘭雖然相距8000多公里，但價值與理念的共享拉近兩國距離，期盼在既有基礎上繼續深化雙邊關係。

凱爾納（Mikko Kärnä）在致詞時呼應張秀禎，指出自由、民主、人權、法治與平等的價值是台芬友誼的基礎，兩國在資通訊產業也具有相當優勢，可為全球提供可靠的解決方案。

他說，台灣與芬蘭應該關注當前香港的局勢，政治問題不能用暴力解決，必須用民主的方式來化解。

駐芬蘭官員指出，今晚在赫爾辛基坎普旅館（Hotel Kämp）舉行的國慶酒會，共有多國駐芬蘭的使節及芬蘭政、商、學界100多位貴賓參加，包括友台小組主席、副主席洛夫斯特隆（Mats Löfström）在內有近20位國會議員出席，人數為歷年最多。（編輯：高照芬）1081009