國慶大會朝野領袖同台 總統大選議題成焦點

（中央社記者王承中、王揚宇台北10日電）民進黨主席卓榮泰、親民黨主席宋楚瑜今天同台出席國慶大會，互動熱絡。卓榮泰表示，有和宋楚瑜交換一些意見，但沒提到總統選舉；對於是否再參選總統，宋楚瑜面對媒體時並未回應，僅表示改天再和大家聊一聊。

民國108年國慶大會上午在總統府前登場，由於明年大選逐漸升溫，朝野領袖在會場互動也受到關注。蔡總統座位旁為立法院長蘇嘉全伉儷、及前總統馬英九，當蔡總統結束演講後，馬英九起立與蔡總統握手致意。

行政院長蘇貞昌座位則和國民黨主席吳敦義的座位隔一個走道，吳敦義入座時，與一旁的前副總統呂秀蓮簡單交談。

屢次批評總統府秘書長陳菊的台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲，和桃園市長鄭文燦的座位相鄰，但和陳菊座位隔了一段距離，並無機會互動。高雄市長韓國瑜今天在高雄舉辦升旗典禮，未出席國慶大會。

中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日中午圓滿落幕，總統蔡英文（前右3）與副總統陳建仁（前右2）伉儷在大會結束後，揮手向在場來賓致意。中央社記者郭日曉攝 108年10月10日

中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，總統蔡英文（前右）、前總統馬英九（前左）出席，兩人握手致意。中央社記者郭日曉攝 108年10月10日

宋楚瑜、卓榮泰與時代力量黨主席徐永明坐同一排，3人不時交頭接耳，互動引起關注。對於跟宋楚瑜聊了什麼，卓榮泰在國慶大會結束後受訪表示，每個人都很興奮參加這樣重要慶典，宋楚瑜提到蔡總統非常穩健，「我們有交換了一些意見」。

宋楚瑜昔日愛將台北市議員黃珊珊將接任台北市副市長，卓榮泰說，他向宋提及4年前立委選舉時，他投票給黃珊珊，他希望民進黨在台北市內湖選區提名的立委參選人高嘉瑜，也能得到大家的協助。

媒體追問，宋楚瑜是否有表達要參選總統，卓榮泰僅表示沒有說，隨即快步離去。宋楚瑜則在會後面對媒體的訪問，僅說「生日快樂，大家平安，改天會跟大家好好聊一聊，謝謝大家」，隨即搭車離去。（編輯：蘇志宗）1081010

中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，前總統馬英九（前左4）出席，大聲唱國歌。中央社記者郭日曉攝 108年10月10日