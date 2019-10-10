蔡總統接見訪賓 蘭花與珍珠奶茶成話題

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天接見巴拉圭副總統韋拉斯格斯，她提到，今年5月首次在巴拉圭舉辦大型蘭展，就如展覽主題「義結金蘭」，希望兩國在蘭花產業連結下，加深互動跟情誼。

另外，蔡總統接見日本台灣親善協會會長衛藤征士郎提到，這一陣子台灣的珍珠奶茶在日本刮起一陣旋風。

蔡總統下午接見巴拉圭共和國副總統韋拉斯格斯（Hugo Adalberto Velazquez Moreno）伉儷，蔡總統提到，今年5月駐巴拉圭大使館和台糖公司，第一次在巴拉圭舉辦大型蘭展。就如展覽的主題是「義結金蘭」，希望兩國在蘭花產業的連結下，加深互動跟情誼。

蔡總統指出，接下來，台灣農業投資公司也將到巴拉圭設立子公司，協助吸引更多台商跟巴國企業，一起投資蘭花產業、開拓商機。

蔡總統說，經濟發展的成果，需要民主、自由及人權的支撐及保障，「這些是中華民國台灣和巴拉圭共享的價值，也是最珍貴的共同優勢」。總統也特別感謝巴拉圭在今年的世界衛生大會，為台灣仗義執言，她期待兩國一起努力，創造彼此更好的發展。

蔡總統隨後接見日本台灣親善協會會長衛藤征士郎眾議員一行。

蔡總統表示，台日關係的進展是全方位的，隨著交流便利，兩國人民頻繁往來旅遊、經商，人數也一年比一年多，台灣喜歡日式的美食與文化，這一陣子台灣的珍珠奶茶也在日本刮起一陣旋風。

她說，包括日本台灣親善協會在內，透過許多組織、好朋友的努力，她相信台日友好的氣氛將會一直維持下去。

今年的國慶大會，不僅首次有友邦國家組團參加國慶遊行，日華議員懇談會也率領台北日僑學校學生首次參與國慶遊行；蔡總統下午特別透過推特，分享照片，感謝日本友人的熱情。（編輯：蘇志宗）1081010

總統蔡英文（右）10日接見巴拉圭共和國副總統韋拉斯格斯（Hugo Adalberto Velazquez Moreno）（左），蔡總統感謝巴拉圭在今年世界衛生大會上為台灣仗義執言，也期待雙方一起努力，為彼此創造更好的發展。中央社記者鄭傑文攝 108年10月10日

總統蔡英文（右）10日接見日本台灣親善協會會長衛藤征士郎（左），蔡總統表示，包括日本台灣親善協會在內，透過許多組織、好朋友的努力，她相信台日友好的氣氛將會一直維持下去。中央社記者鄭傑文攝 108年10月10日