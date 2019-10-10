駐瓦處國慶酒會 籲國際持續支持台灣

（中央社記者唐佩君布魯塞爾10日專電）駐日內瓦辦事處處長王良玉9日晚間主持國慶酒會，她表示，台灣追求永續發展、維護人權廣受肯定，但遺憾聯合國體系持續排除台灣，呼籲國際持續支持台灣。

駐日內瓦辦事處今天表示，王良玉在致詞中說明台灣經濟表現卓越，獲世界經濟論壇（WEF）譽為全球4個超級創新國家之一，且民主、自由、人權發展經驗在當前亞洲及其他國家面臨挑戰之際更加顯得彌足珍貴，感謝友邦及理念相近國家支持台灣。

但她另強調，台灣致力追求永續發展，積極促進全民健康覆蓋（UHC）及維護人權的努力廣受肯定，可貢獻國際社會，遺憾的是，聯合國體系持續排除台灣民眾參與，對此，國際不應繼續漠視，台灣將持續與友邦及理念相近國家合作，籲請持續支持台灣。

這場酒會9日晚間在洲際飯店舉辦，計有外交使團、國際政府間及非政府組織，以及瑞士法語區政、商、僑、學、智庫、文化與媒體界友人近370名賓客參加，場面溫馨熱鬧。

包括駐瑞士代表黃偉峰、常駐世界貿易組織（WTO）代表團公使連玉蘋也出席，來賓中也有曾在20年前921大地震期間赴台救災的瑞士醫師艾剛（Olivier Hagon）出席同慶，他已是台灣堅定的友人。

今年酒會特別安排原住民學人演唱部落歌曲及舞蹈，現場並擺設台灣傳統鄉村物品及客家花布燈籠，呈現台灣多元文化之美，另備有道地台灣美食，讓外賓體驗台灣味，僑胞懷念家鄉味。（編輯：林憬屏）1081010