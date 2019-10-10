駐泰處雙十國慶晚會 台灣音樂饗宴博滿堂彩

駐泰代表處10日晚間以「雙十國慶─音樂台灣」為主題舉辦國慶晚會，駐泰代表童振源致詞表示，台泰交流已進入新階段。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月10日

（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）駐泰代表處今天晚間以「雙十國慶─音樂台灣」為主題舉辦國慶晚會，以音樂會進行的形式讓賓客耳目一新。駐泰代表童振源表示，台泰交流已進入新階段。

駐泰國代表處為盛大慶賀中華民國108年國慶日，今天晚間6時在曼谷君悅愛侶灣酒店（Grand Hyatt Erawan Hotel）一樓大宴會廳舉行中華民國108年雙十國慶晚會。

晚會在童振源主持下揭開序幕，泰國政、軍、警、泰華僑團與台商社團及各國使節等友台人士均出席共襄盛舉，齊聚同賀國慶。

駐泰代表處今年國慶晚會主題為「雙十國慶─音樂台灣」，為了帶給賓客耳目一新感受，晚會以音樂會形式進行。

駐泰代表處邀集泰國重要僑團、音樂社團及華語歌唱比賽冠、季軍選手等人到場演出，與現場來賓分享台灣不同時期的音樂精華，期待藉多元音樂表演帶領在場泰國貴賓，透過音樂重新瞭解台灣社會與文化發展。

童振源在致詞時表示，代表處推動新南向政策，積極整合政府及民間資源，共同創造台泰互利共贏新模式，而泰國因具各項優勢而成為台灣新南向國家中的重點夥伴國。

童振源指出，泰國政府提出的「泰國4.0」政策與新南向政策內涵互補，且美中貿易戰導致大陸台商重新考量生產基地，因此以泰國為中心的布局熱潮逐漸形成。這些力量目前正全面強勁推動台泰發展夥伴關係。

童振源表示，台泰雙方發展夥伴關係升級具體展現在五大面向，包括雙向觀光、雙向教育、農業合作、雙向投資以及智慧城市等，各面向合作成果證實台泰雙邊合作存在共同利益，代表處除將致力深化發展夥伴關係，也會持續藉文化交流拉近民間情誼。（編輯：林憬屏）1081010