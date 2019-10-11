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108年雙十國慶
108年國慶大會邀歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父、鋼琴家藤田梓，以及由新住民組成的越裔之星合唱團領唱國歌，展現多元包容；壓軸由國造經國號戰機、AT3教練機組成大雁隊形飛越總統府。長達42分鐘的國慶煙火晚間8時在屏東河濱公園施放。
108年雙十國慶
新聞專題
108年雙十國慶6/31

眾院台灣連線主席賀國慶 籲美續當台灣堅強盟友

最新更新：2019/10/11 06:19

（中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電）美國聯邦眾議院台灣連線4位共同主席，今天發表聲明祝賀中華民國108年國慶。在台灣民主、國安面臨挑戰劇增之際，他們呼籲美國繼續成為台灣堅強的盟友。

這份聲明是由美國眾議院「國會台灣連線」4位主席共同發出，包含共和黨籍的夏波（Steve Chabot）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart），以及民主黨籍的席瑞斯（Albio Sires）、康諾里（Gerry Connolly）。

他們在聲明中表示，今年美台雙方慶祝台灣關係法40週年，是個特別的里程碑。他們指出，台灣關係法在過去數十年來，為雙方促進經濟、安全與貿易關係，台灣目前是美國第11大貿易夥伴，也是美國農產品最大消費市場之一。

他們說，美台兩國共享許多核心價值，包含對民主、人權及法治的承諾，美台雙邊關係不只讓國際社會獲益良多，對區域繁榮也扮演關鍵角色。

他們強調：「當台灣民主、安全面對直接及越來越多的挑戰，美國能持續成為台灣堅強的盟友是重要的事。」他們也表示，很榮幸能擔任「國會台灣連線」共同主席，為台灣茁壯的民主慶祝。（編輯：徐崇哲）1081011

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