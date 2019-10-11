高嘉瑜親柯挺賴 蔡總統：我們關係也不錯

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天力挺台北市港湖區立委參選人高嘉瑜，稱她是近年來民進黨在這區「最有機會的一次」；由於高嘉瑜與台北市長柯文哲關係友好、初選時挺前行政院長賴清德，媒體詢問同台是否有些尷尬，蔡總統則說「我們關係也不錯」。

蔡總統今天在台北市連跑多個行程，下午參訪碧山巖開漳聖王廟，高嘉瑜也到場；蔡總統到場時，熱情的支持者高喊凍蒜，爭相趨前握手。

蔡總統致詞提到，當地有捷運需求，在財務可以支撐的情況下，盡量來考量；她並說，高嘉瑜有高知名度，在很多年輕人心裡是「女神」，也是年輕人崇拜的對象，做事不打高空，很實在、深耕基層，是這麼多年來，民進黨在這區立委席次最有可能當選的一次，拜託大家一起來拚。

蔡總統還拜託支持者，在這區「不管總統或立委都選女生」。

蔡總統會後受訪，媒體詢問蔡總統，高嘉瑜與柯文哲關係不錯，民進黨總統初選時，高嘉瑜挺蔡總統的對手、前行政院長賴清德，今天兩人同台，「會不會有些尷尬？」

蔡總統還沒回答，高嘉瑜連忙搶話「我們是學姐學妹，台大法律系的」；蔡總統笑說，「欸，這題不是要讓我回答嗎？我們關係也不錯」，接著又說，「我們一定要讓她當選」。

台北市競選總部主委黃承國曾說，上次蔡總統在北市拿到52%的支持度，他有信心要超越上次目標。

對此，蔡總統說，民進黨的目標是國會過半，每一席都非常重要，每一席都會盡全力爭取，民進黨在選區提出的高嘉瑜是優質的人選，「這是近幾年來我們最有機會的一次，能夠贏得這個席次」，會傾全力讓高嘉瑜能夠當選。

媒體追問，在台北市是否有信心選票會超過52%；蔡總統只說，會盡最大力量爭取每一張選票，也希望這次在每一選區都能夠拿到最多的選票。（編輯：林興盟）1081011