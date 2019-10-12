台英國會小組聯合聲明 挺台參與國際刑警組織

（中央社記者戴雅真倫敦11日專電）台英國會小組共同主席下議員伊凡斯及上議員羅根發布聯合聲明，呼籲國際刑警組織（INTERPOL）邀請台灣以觀察員身分出席15日至18日在智利聖地牙哥舉行的第88屆大會。

駐英代表林永樂對台英國會小組友台國會議員強力支持台灣有意義參與國際組織，表示由衷感謝。

下議員伊凡斯（Nigel Evans）及上議員羅根（Lord Rogan）發布聯合聲明表示，身為台英國會小組的共同主席，長期以來持續支持台灣有意義參與可以做出具體貢獻的國際組織，其中包括國際刑警組織，因此對於台灣因為不必要的政治因素受阻，迄今尚未能受邀以觀察員身分出席國際刑警組織即將舉行的第88屆大會，甚感失望，國際社會的集體利益也因此而遭受阻礙。

聲明指出，國際刑警組織憲章第2條明確規定，該組織的宗旨是為了要「確保及促進所有刑事警察機關之間最廣泛的相互協助」。在今日全球化的時代，跨國界犯罪日漸猖獗，必須建立可信賴及無缺口的全球安全網絡，此有賴於全球警察機關的通力合作，而台灣則是其中不可或缺的一環。

聲明指出，台灣人口達2350萬，超過國際刑警組織100多個會員國的人口數。台灣是金流、物流及人流的匯集地，去年就有6890萬人次旅客經過台灣。台灣有能力與國際社會分享情資及共同打擊犯罪，有助維繫全球安全及對抗恐怖活動。

聲明表示，台英國會小組支持台灣有意義參與國際刑警組織，包括受邀以觀察員出席大會，參加該組織相關會議、機制及活動，及獲取I-24/7全球警察通訊系統的情資及參與重要訓練計畫。（編輯：周永捷）1081012