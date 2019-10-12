1450辣英粉秒殺 韓陣營募款小物規劃中

（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文競選連任辦公室日前推出首波募款小物「辣英粉」，主打在地食材，推出後1萬份秒殺；國民黨總統參選人韓國瑜去年在九合一競選商品也熱銷，總統大選小物則還在緊鑼密鼓規劃中。

蔡總統競選連任辦公室日前推出只要捐款新台幣1450元就可得到「辣英粉」組合，內容包括花蓮辣椒醬1罐與新竹米粉2盒，蔡總統還親拍影片介紹。

蔡總統發文後，第2分鐘就有超過1萬9000份訂單，遠遠超乎預期，一度因為系統負荷不了，導致訂單無法確認；1萬份募款小物很快地額滿。

過去由於農委會編列新台幣1450萬元聘人做政策行銷，讓「1450」成為「網軍」代名詞，不過，蔡總統競辦打出捐款1450元就能獲得象徵「辣英粉」的募款小物，用幽默的方式，翻轉1450定義，成為網民挺英代名詞。

為了讓大家了解募款小物產地，蔡總統競選連任辦公室發言人廖泰翔先前特別到新竹拜訪百年米粉老店的玉枝阿嬤，米粉達人玉枝阿嬤做米粉50年，是四代老店掌門人。玉枝阿嬤提到，米粉都是用古法製作的，從在來米磨成漿壓乾到粿丸，拿去蒸成粿後壓絲，再放下去蒸，經過一關又一關繁瑣的過程，米粉才出爐。

廖泰翔也到花蓮光復鄉的馬太鞍部落，拜訪邦查農場的主人蘇秀蓮。蘇秀蓮表示，辣椒要先好好地清洗一下，才能進加工廠做成辣椒醬。辣椒不僅充滿對土地的感激，還有勤奮無私的台灣滋味。

廖泰翔表示，第一波感謝支持者的熱情參與，下一波募款小物已在規劃中，未來會持續推出創新有趣的活動與募款小物。

至於國民黨總統參選人韓國瑜將推出什麼競選小物，競選辦公室發言人何庭歡今天說，目前仍在規劃中；是否會結合募款，則有專門的團隊在負責，待確定後才會對外公布。

韓國瑜去年九合一選戰競選高雄市長時，由小編王律涵擔任主要設計者，推出限量版競選募資小物，內含印有Q版韓國瑜和柴犬米魯的T恤、購物袋、紋身貼紙和寫有韓國瑜經典語錄的紙膠帶，售價1888元，限量1萬份。

韓國瑜擔任高雄市長的第一個國慶日，高雄市觀光局也推出有Q版韓國瑜、以及觀光局吉祥物高雄熊雙IP的限量2萬份「國慶禮包」，內含高雄市一日交通暢遊卡、高雄熊夾腳拖、國慶紀念鴨舌帽，隨手扇、T恤、束口袋等，每套含運費定價1450元，未來還會有一定比例挹注高雄的觀光。（編輯：紀淑芳）1081012