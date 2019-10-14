與查爾斯王子同台封聖典禮 陳建仁：有簡單招呼

副總統陳建仁（左4）下午在駐教廷使館接見台灣聖功會修女，談到封聖典禮與各國政要互動情形。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝，108年10月13日

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡13日專電）副總統陳建仁代表中華民國參加英國紐曼樞機主教等人的封聖典禮，英國查爾斯王子是7位出席的國家政要之一。被問到兩人是否互動？陳建仁說與幾位代表有「簡單打招呼」。

梵蒂岡今天上午在聖伯多祿廣場舉行紐曼樞機主教（John Henry Newman）、聖功會巴西籍杜思修女（Dulce Lopes Pontes）等5人的封聖典禮。

典禮共有陳建仁等7位國家政要出席，包括英國威爾斯親王（查爾斯王子）、巴西副總統莫勞（Hamilton Mourão）、愛爾蘭教育與技能部長麥克修（Joe McHugh）、義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、印度外交國務院院長穆拉利達哈蘭（Vellamvelly Muraleedharan）、瑞士聯邦委員凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）。

聖功會台灣分會修女組團到梵蒂岡參加封聖典禮，今天下午拜訪駐教廷大使館，參觀「世界的光」台灣藝術展。聖功會位在美國總部的總會長利柏納（M. Livramento）也應邀出席。

陳建仁夫婦特別到使館會晤聖功會修女團體，他讚揚聖功會常在社會角落奉獻，跟台灣外交處境很像，即使國際生存空間遭打壓，仍堅持發揚民主自由與人道價值。

陳建仁表示，台灣與理念相同的民主國家，都很珍惜共享的普世價值，例如他上午參加聖伯多祿廣場封聖典禮時，遇到其他幾位國家代表，彼此也都有簡單打招呼、互動。

陳建仁說，礙於時間有限，沒有機會深度談到台灣跟英國、愛爾蘭等國家的合作，但藉著這個場合彼此有聯絡，也面對面認識，他日後會跟相關駐在國代表轉達，努力加強雙邊合作，站在自由、民主、法治的共同理念上，互助合作讓世界更好。

陳建仁指出，今天受封5位聖人的原屬國家，例如印度、英國、巴西、義大利等，都跟台灣有很多合作計畫在進行，台灣未來會繼續跟各國從事雙贏互利的合作，在科技、經貿各領域，用台灣善良的力量使世界更和平。

陳建仁也談到，這是他第3次參加梵蒂岡的封聖典禮，每次都感動滿滿，他們夫婦加上女兒、女婿、孫子等，全家有10個天主教徒，這些聖人事蹟是他日常生活的模範。

台灣聖功會的幾位修女表示，當外交部詢問她們是否想跟副總統夫婦會面，她們覺得很受寵若驚，因為她們平常工作是照護單親家庭、中途之家等慈善服務，很少機會代表一些弱勢團體跟高官面對面表達想法，謝謝陳建仁讓她們「圓夢」。

陳建仁聽完立刻表示，他首度接任公職時，回家翻聖經看到耶穌為門徒洗腳的橋段，就一直定位自己是台灣2300萬人的奴僕，因此他今天有幸和修女們對談應該是他的榮幸，因為他是公僕看到「頭家」。（編輯：陳彥鈞）1081014