中選會委員審查 主委李進勇意外成焦點

（中央社記者陳俊華台北14日電）立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查中央選舉委員會委員人事同意權案，多位國民黨立委詢問中選會委員被提名人，是否支持李進勇擔任主委，意外成為質詢的焦點。

中選會委員目前出缺1人、4人將在11月3日任期屆滿。行政院8月提名東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員。

國民黨立委黃昭順質詢時表示，這次中選會委員被提名人將是明年總統大選的裁判，但外界認為被提名人「綠油油」，並問被提名人，是否支持曾有民進黨籍、去年參選雲林縣長敗選的李進勇擔任中選會主委。

蒙志成表示，於法是可以的，但適不適任，「某種程度是適任的」，在去年選舉亂象有個狀況，學者不是很了解實務辦理選舉事項，李進勇有政黨色彩，當然會有爭議，「如果我是行政院長，我不會提名他」；但他也說，由於李進勇的實務經驗，或許能將亂象降到最低。

黃秀端說，主要是要看李進勇的表現是否能符合中立原則，過去中選會主委都是無黨籍；陳月端表示，這是經過行政院提名、立法院議決的，予以尊重；林超琦僅表示，這是行政院長的權力。

邱昌嶽在答覆國民黨立委許毓仁質詢時則說，這是行政院長提名權力，「如果我是行政院長，能避免這樣的狀況，最好還是避開」；過去的東西也許是可以考量的參考，但重點在李進勇未來行使職權是否超出黨派、依法獨立行使職權。（編輯：楊玫寧）1081014