司法院預算初審 釋憲檔案未送交主管機關遭質疑

（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過司法院109年度預算案，但民進黨立委不滿司法院未將大法官解釋的相關檔案，依相關規定送交主管機關，因此提案凍結部分「一般行政」預算；全案須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天審查「109年度中央政府總預算案關於司法院及所屬主管收支部分」案，朝野立委共提出35案凍結或減列案，以及12案主決議。

民進黨立委段宜康提案指出，為健全政府機關檔案管理，促進檔案開放與運用等功能，訂有檔案法、檔案法施行細則及國家檔案移轉辦法，規範政府機關檔案應統一規劃集中管理，但司法院依據大法官審理案件法等規定，未將大法官解釋的相關檔案、資料編制案名目錄，送交檔案中央主管機關，不符檔案法相關規範。

段宜康說，為何這些檔案可以不送交檔案局，拒絕被列為國家檔案，如果大法官對於案件的審理過程，跟一般的國家檔案不一樣，「你們就去訂特別法，如果沒立法前，應該就是國家檔案」。

段宜康的另外一個提案則提到，司法院針對大法官審理案件的分配、審理、討論及其他經過情形，未區分應秘密的範圍，一律依據司法院大法官審理案件法施行細則規定，不予公開，這有檢討的必要。

段宜康認為，大法官釋憲具憲法價值及對世效力，司法院應基於公益性，並兼顧民眾知的權利，針對大法官審理終結的案件，公開具有公益的資訊。

對於上述2項提案，段宜康提案凍結「一般行政」項目部分預算，共計新台幣1000萬元，等司法院檢討改善，並向立法院司法及法制委員會提出專案報告後始得動支。

經在場立委與官員討論後，關於「一般行政」項目預算，段宜康所提這2項提案，與其他立委的7項提案，合計凍結1000萬元，待司法院提出專案報告或書面報告，經同意後始得動支。（編輯：蘇志宗）1081014