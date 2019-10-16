傳國土計畫影響寺廟合法化 內政部：草案未定案

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）媒體報導國土計畫增加用地限制，影響宗教寺廟申請合法化作業。內政部今天表示，「國土計畫土地使用管制規則」草案尚未定案，會兼顧國土保育與民間宗教信仰。

上報報導，國土計畫法增加用地限制，「宗教聯盟」說帖指出，台灣目前有5000多座補辦登記寺廟，以及逾萬座已存在但未補辦登記寺廟，若座落非都市土地，且不符農業發展類別、城鄉發展2類別分類，將沒機會申報合法化並正式登記，進一步被認定違建，隨時有拆除危機。

內政部上午發布新聞稿表示，國土計畫法於民國105年5月1日起施行，預定111年5月1日起正式開始執行，作為都市計畫以外土地使用管制依據。

內政部說，為使制度順利銜接，正研訂「國土計畫土地使用管制規則」草案，考量宗教寺廟為民眾重要心靈涵養場域，其坐落區位應儘量靠近人口集居地區，以方便就近參拜，初步規劃以城鄉發展地區（第2類之1、第3類）及農業發展地區（第4類）為宗教建築申請使用區位。

內政部表示，「國土計畫土地使用管制規則」草案，尚未定案，將會聽取社會各界意見，審慎檢討，並訂定既有宗教建築輔導合法機制，兼顧國土保育與民間宗教信仰。（編輯：謝佳珍）1081016