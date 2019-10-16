法扶會預算初審 立委提案解決資源濫用

（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過法律扶助基金會109年度預算書案，會中多名立委關注法扶會資源遭濫用情況，因此通過臨時提案，法院審理強制辯護案件時，宜審酌當事人資力做初步篩選，進行分流。

立法院司法及法制委員會今天初審通過司法院函送「財團法人法律扶助基金會109年度預算書」案，會中也通過民進黨立委周春米、鍾孔炤等人所提的4項主決議及周春米等人所提的1項臨時提案。

根據法律扶助基金會提出的書面報告指出，109年度的收入及支出預算均編列新台幣15億2145萬4000元，工作計畫重點則分為7大項目，包括積極參與弱勢相關議題的立法、修法倡議，落實弱勢人權的保障；導入資料分析系統，透過質量並重的研究方法，推動法規修正與政策創新等。

司法院秘書長林輝煌說，為監督並確保法律扶助基金會的正常運作及健全發展，司法院設置監督管理委員會，並依據法律扶助法規定，審查監督法律扶助基金會擬定的年度工作計畫，以及基金及經費的運用、法律扶助事件品質等，迄今已召開142次審查會。

林輝煌指出，司法院會善盡監督管理責任，督促法律扶助基金會努力完成各項工作計畫，使國家捐助的經費發揮最大效益，達成設立法律扶助基金會的目的。

至於今天通過的主決議，關於保障原住民權益部分，由於法扶會的原住民律師陪偵專案從民國101年7月開辦以來，截至今年8月底為止，已成功派遣8076名律師陪偵，但實務上原住民主動放棄陪偵的比率仍居高不下，比率高達87%以上。

主決議內容提到，建請法扶會通盤檢討原住民陪偵政策高放棄比率的原因，並透過旗下的原住民法律服務中心，會同原住民族委員會，積極研議政策宣導與具體改善方法，並在2個月內提出書面報告，以提升法律扶助效能。

臨時提案則是，由於現行法院對於強制辯護案件採取三元模式，分別為公設辯護人、法院指定律師（義務辯護）以及法扶會律師；為排除各界對於強制辯護案件中，少數有資力者是否排擠法律扶助資源的疑慮，司法院所屬法院審理強制辯護案件時，宜審酌當事人資力做初步篩選，如非無資力者，應由公設辯護人或義務辯護律師協助，若屬無資力者，才轉介法扶會承接案件。（編輯：蘇志宗）1081016