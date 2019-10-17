韓國瑜訪屏東 訴求原住民預算一毛都不能刪

國民黨總統參選人韓國瑜（右2）17日到屏東縣瑪家鄉參加「固本會報」時表示，如果他當選，原住民預算一毛都不能刪。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月17日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣傾聽之旅今天下午最後一站到瑪家鄉參加「固本會報」時表示，原鄉預算、關愛太少，如果他當選，原住民預算一毛都不能刪。

屏東原鄉一向藍大於綠，近幾年差距雖有縮小，但仍屬國民黨優勢區，固本會報有數百名原住民與非原住民參加，舉國旗揮舞，高喊「韓國瑜凍蒜」。

韓國瑜表示，原住民的教育、醫療、建設和經濟都要受到公平待遇。

韓國瑜稍早從小琉球回到本島後，前往潮州鎮參拜三山國王廟，粉絲早已號召「如影隨形」，讓三山國王廟與隨後幾站都有熱情支持者追隨。

三山國王廟董事長楊耀輝致詞時對韓國瑜說，聽到韓國瑜說要去太平島挖石油覺得很開心，一旦成真，或許以後學生讀書就不用錢了；韓國瑜笑說，挖石油是中央政府職權，他之前拋這個議題，前提是中央有興趣、周邊國家不反對，不是說挖就挖。

韓國瑜也到萬巒豬腳街祝賀將登場的萬巒豬腳節，國民黨屏東縣黨部原本安排韓國瑜在一家店定點拜訪，但韓國瑜到場後，被拉著拜訪整條街的店，並被熱情店家請吃豬腳。（編輯：李明宗）1081017

國民黨總統參選人韓國瑜（前中）17日到屏東縣萬巒豬腳街拜訪，祝賀下週將登場的萬巒豬腳節順利，還有熱情店家請韓國瑜吃豬腳。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月17日