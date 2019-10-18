台灣芭樂獲准銷美 綠委大啖分享農業政績

（中央社記者王揚宇台北18日電）台灣芭樂獲准銷美國，成國亞洲第一、世界唯二；民進黨立法院黨團今天召開記者會，多名綠委一同大啖芭樂，並說明民進黨全力挺農民的相關政績，包括農機具補助、農民職業災害保險等。

民進黨立法院黨團今天召開「小英出口芭樂給美國、韓國瑜開芭樂票給全國」記者會，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲，以及立委陳亭妃、葉宜津、陳素月、邱議瑩、邱泰源、林靜儀、鄭寶清、陳歐珀、鍾佳濱、鍾孔炤、何欣純、李麗芬、吳玉琴等人出席出席，分享民進黨挺農民相關政策。

葉宜津說，歷經10年努力，台灣芭樂總算准入美國，目前台灣芭樂每年出口約3000噸，其中有一半以上銷往加拿大，而美國市場又更大，相信台灣芭樂一定可以成功打下美國市場，成為世界第一。

鄭寶清表示，台灣水果出口的數量可說是越來越多，政府要真正照顧農民，就要讓出口一直增加，而今年上半年出口達到歷史新高，包括蓮霧增加88%等，這代表政府認真在工作，不必靠補貼就能讓農民收入大幅增加，這些都要感謝行政單位的努力。

葉宜津另外提到，大家對政府有這樣的表現都感到開心，「但也讓人想到高雄市長韓國瑜簽的MOU只達到7%」，應該要加加油。

除了增加農產品出口外，關於農民福利部分，鍾佳濱指出，農民參加職業災害保險，每個月保費只要15元，就可以享有多項保障，包括務農受傷住院治療有津貼，出院後有醫師證明，在家靜養也有津貼等，現在還有80萬名農民還沒有加入，呼籲大家趕快申請。

陳歐珀則說，民進黨不只護農業也挺漁民，像是台灣遠洋漁業的歐盟黃牌解除了，對於漁船通訊費也有具體補助；陳亭妃也提到，民進黨顧農民荷包，不僅肥料降價，也補助農機具，減輕農民負擔，希望民進黨挺農民，農民也能相挺民進黨。

特別的是，民進黨立委蘇震清的不分區爭議，以及立法院長蘇嘉全的妻子洪恒珠將參選挑戰鍾佳濱，這些事件持續延燒下，在今天記者會上，當鍾佳濱分享完政府施政成果後，管碧玲便帶頭喊「鍾佳濱你一定會贏，對不對」、「民進黨團結挺鍾佳濱，對不對」，與會立委則喊「對」。（編輯：楊凱翔）1081018