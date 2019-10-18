更多編輯台推薦新聞：
澳洲賽馬退休何處去 媒體揭淪為人類盤中飧
國際

澳洲賽馬退休何處去 媒體揭淪為人類盤中飧

吳舜文新聞獎入圍名單 中央社病主法專題上榜
生活

吳舜文新聞獎入圍名單 中央社病主法專題上榜

影片／太空人兩發3分砲轟垮洋基 美聯冠軍賽聽牌
運動

影片／太空人兩發3分砲轟垮洋基 美聯冠軍賽聽牌

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

才說要廢一例一休又說重新檢討 韓陣營：沒牴觸

最新更新：2019/10/18 22:43

（中央社記者余祥屏東18日電）國民黨總統參選人韓國瑜針對一例一休議題一再改口，先說若當選將會檢討，又說要廢除，今天再說重新檢討，韓國瑜國政發言人黃曼昕說，這沒有牴觸，只要是不合時宜的都該廢、都應檢討。

韓國瑜16日從屏東展開傾聽之旅，當晚與小琉球民眾座談，有民眾盼廢除「一例一休」，韓國瑜回應：「我們會檢討」。

韓國瑜17日參拜內埔天后宮、昌黎祠後受訪表示，「一例一休」這段時間實施以來，企業主和勞工怨聲載道，若當選總統，會主動廢除一例一休。

韓國瑜今天上午在屏東與農民座談，被民眾問到一例一休相關問題時，韓國瑜說，未來希望能夠重新檢討；遭外界質疑一再改口。

韓國瑜國政發言人黃曼昕說，這沒有牴觸，昨天他們就一直說要檢討、廢除惡法，只要是不合時宜的都該廢、都應檢討。

針對行政院長蘇貞昌批韓國瑜不負責任的只喊要廢除，卻沒講出具體方案，是為反對而反對；韓國瑜國政顧問團表示，很遺憾，每次韓國瑜想理性討論政策，但蘇貞昌總是要把它變成口水，讓人感覺蘇貞昌只是總統蔡英文競選總部的發言人，除了罵人以外，提不出讓人民幸福的政策。

韓國瑜國政顧問團認為，現在的一例一休等工時制度必須透過行政院勞資政委員會的設計，在勞工權益和企業經營彈性間求取平衡，並針對解決企業彈性和勞工工時過長問題提出相關因應政策，在保障勞工勞動條件和權益的前提下，提供雇主工時彈性化的空間，才能落實勞工週休二日的目的。（編輯：郭萍英）1081018

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報