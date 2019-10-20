重大民事商業事件速審速決法案 立院21日審查

（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院司法及法制委員會將於21日審查商業事件審理法草案；召委周春米強調，正義不能遲到，這部草案的重點包括將設立商業法院、引進專家證人制度等，處理重大民事商業事件，速審速決。

鑑於商業紛爭的裁判須符合迅速、妥適、專業、判決一致及具可預測性等要求，民國106年司法改革國是會議第2分組針對建構專業法院（庭）的議題，決議應推動設立商業法院，而司法院在今年3月完成「商業事件審理法草案」初稿，全文共81條條文。

立法院司法及法制委員會將於21日審查司法院函請審議商業事件審理法草案。

根據草案內容，重點包括未來將設置專業法院，商業法院為高等法院層級，並採二級二審制，遴選受專業訓練的法官擔任商業法院法官。至於何謂商業事件，草案規範分為商業訴訟事件及商業非訟事件，由商業法院的商業法庭處理。

草案明定，商業訴訟事件的範圍為，公司負責人因執行業務，與公司所生民事上權利義務的爭議，「訴訟標的金額或價額在新台幣1億元以上者」，案件類型包括證券交易法的有價證券詐欺、財務報告或財務業務文件不實違法公開收購、操縱市場、內線交易等，以及期貨交易法的操縱市場、內線交易等。

此外草案也提到，將採行專家證人制度、調解前置程序、當事人查詢制度，如涉及營業秘密，得聲請法院發「秘密保持命令」，以及當事人應委任律師或具有律師資格的人代為程序行為等，提升審判效能。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委周春米接受中央社記者訪問時表示，一般商業事件若沒有透過專業法庭處理，可能審理速度會非常慢，像是大家印象中的SOGO股權爭議案等，案件拖久了，遲來的正義就不是正義。

「正義不能遲到！」周春米接著說，商業競爭速度很快，如果有紛爭進入法院，涉訟雙方當然希望法院能用最快的速度做出判斷，讓大家繼續再往前走，這是推動商業事件審理法立法重要目的之一。

周春米也指出，商業事件紛爭比較繁雜與專精，非一般法官很快就能進入狀況、做出判斷，因此把這些案件分流到專業法庭審理，有助於訴訟品質的提升，也讓大家期待司法解決紛爭可以儘早達成。

談到這部草案未來審查狀況，周春米表示，與司法及法制委員會召委、民進黨立委段宜康討論下，預計21日進行詢答，28日那週會進入草案逐條審查，他們一起接力處理，希望在這個會期能夠完成草案的三讀立法，回應外界設置商業法院的呼聲，也落實司改國是會議決議。（編輯：楊凱翔）1081020