林鶴明：國民黨操作陳同佳案 蔡陣營不會失分

陳同佳案被藍營部分人士認為這是總統參選人韓國瑜翻盤機會，總統蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明（圖）22日說，國民黨想做選舉操作，他不擔心蔡陣營會因此失分。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北22日電）陳同佳案被藍營部分人士認為這是總統參選人韓國瑜翻盤機會，總統蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明今天說，國民黨想做選舉操作，而非人權聲援，他不擔心蔡陣營會因此失分。

林鶴明、蔡總統競選辦公室發言人廖泰翔上午接受廣播節目主持人周玉蔻訪問。

對於總統府國策顧問黃承國9月底曾帶著香港牧師兼北京市政協委員管浩鳴見內政部長徐國勇，談陳同佳案，周玉蔻認為，中央沒有周延回應，民間有民粹感。

林鶴明說，陳同佳案政府一定有預先知道，管浩鳴9月底拜會徐國勇，徐國勇第二次就拒絕見管浩鳴，就是因為發現管浩鳴不是為宗教名義而來，政府當然一開始就知道有這個狀況。

林鶴明指出，政府主動標記管浩鳴的政協身分，不核發登機證，因為知道管浩鳴有不同目的。

對於為何政府團隊為何沒有在第一時間說要接受人犯，林鶴明認為，講民粹很簡單，殺人償命、香港人在台灣殺香港人，就該負責，關起來再說，這都很簡單，但中間就是有法律問題，內政部、法務部做把關工作，需要時間釐清訊息給社會理解。

主持人追問，昨天的事件，是否讓蔡陣營流失支持度；林鶴明認為，這件事不能用選戰去看，但如果從支持度來看，這只是討論的過程，不是結果，不會讓民意說政府哪裡做不好。

對於藍營方面，有人認為這是翻盤的機會；林鶴明說，國民黨想把它做選舉操作，不是做司法個案，不是人權聲援，「之前香港的事，國民黨怎麼都不出來講？現在忽然覺得人權議題要聲援？」公部門必須做把關工作，而把關就是最枯燥無聊的法律問題、制度問題；如果政府部門不做把關工作，該怎麼樣就怎麼樣，會出事情。

對於黃承國帶著管浩鳴去見徐國勇，林鶴明說，黃承國有說明，一開始有問對方身分，對方說是宗教身分；而國策顧問的角色，是在民間，了解民瘼，把訊息告訴大家。

林鶴明認為，重點是要讓法制能夠處理，守護主權與司法管轄權。主持人問他「不會失分嗎？擔不擔心？」林鶴明說「不會」。

另外，民進黨去年九合一敗選後，外界認為，林鶴明替蔡總統操作社群成功，扭轉蔡總統在年輕族群的支持度。

林鶴明則認為，很多人覺得操作成功，但重要的還是內容，否則即使有最好操作團隊，但候選人、操作的品牌走不出去、或不講話、或講錯話，怎麼操作都沒用。

林鶴明說，現在很多人批評所謂的「芒果感（亡國感）」蔡總統回應「當年誰種的芒果樹？」這讓所有幕僚都拍案叫絕，這是蔡總統自己提出來的論述，幕僚沒有人去想說芒果感是怎麼來的、誰種的芒果樹。

陳同佳去年與女友來台旅遊期間，因細故殺了女友；陳嫌接受港警訊問時透露殺害一事，港方遂通報台灣於淡水尋獲死者遺體。由於台港間無司法互助與引渡協議，港警握有的人證無法轉交台灣依法起訴，後因陳嫌曾在香港盜領死者存款，最終僅能以盜竊及處理贓物罪起訴判刑，陳嫌可望在本月23日出獄。（編輯：楊凱翔）1081022