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首頁 / 政治

押解陳同佳 柯文哲：蔡政府把司法當政治工具

最新更新：2019/10/23 11:42

（中央社記者梁珮綺台北23日電）政府擬派員赴香港押解港女命案凶嫌陳同佳遭拒，對於蔡政府做法，台北市長柯文哲今天說，「典型把司法當政治工具」，認為總統大選將至，蔡政府與中國正在過招，「這很有趣」。

陳同佳今天上午9時出獄，接受訪問時表示願意赴台「自首」，政府擬派員赴港押解陳嫌，不過，港府凌晨透過新聞稿表示，是台方跨境執法，以不尊重香港司法管轄權為由拒絕。

柯文哲上午10時30分出席萬華區福星社會住宅統包工程開工典禮，接受媒體聯訪時表示，應順其自然，「該怎麼做就怎麼做就好，可是常常要做政治使用」。

柯文哲22日接受媒體專訪時就陳同佳案抨擊蔡政府的中心思想是民調，常看報治國，他今天補充說明，蔡政府常常忍不住按照民調調整政策，「有時候跟買股票一樣，是我的話，我還是寧可買長期的股票，不要在那追漲追跌」。

他說，政策由民意、專業、價值3要素組成，而他的態度就是依法行政。

若陳同佳抵台投案，會否陷入一中框架，柯文哲說，「還是一樣，該怎麼做就怎麼做」，強調從政不難，找回良心而已，執政也不難，莫忘初衷。（編輯：李錫璋）1081023

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