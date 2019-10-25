民團籲勞工公務員同等待遇 訴求有薪家庭照顧假

婦女新知基金會等公民團體25日在立法院群賢樓外舉行記者會，呼籲各黨參選人盡速提出完整育兒制度主張，並指出公務員有7天支薪的家庭照顧假，但勞工要請家庭照顧假卻得被扣薪，要求勞工應與公務員一致，享有薪的家庭照顧假。中央社記者施宗暉攝 108年10月25日

（中央社記者陳俊華台北25日電）多個民間團體今天指出，總統大選將近卻不見總統參選人提出友善育兒政見，公務員有7天支薪的家庭照顧假，但勞工要請家庭照顧假卻得被扣薪，要求勞工應與公務員一致，享有薪的家庭照顧假。

婦女新知基金會等公民團體今天在立法院群賢樓外舉行記者會，婦女新知董事莊喬汝指出，距離2020總統、立委選舉不到100天，仍未看到兩大黨總統參選人提出友善育兒政見，呼籲各黨參選人盡速提出完整育兒制度主張，政府應提供普遍、平價的托育公共化服務，並督促企業打造友善職場的勞動政策，才能真正減輕家長的負擔。

中華民國家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋說，父母在孩子感冒需要請假照顧，長照家庭的照顧者同樣也需要請假，勞工雖然可請休7天家庭照顧假，卻要被扣薪，「誰還敢多請假呢？」盼政府要讓身為勞工的家長看得到、也用得到。

台灣生育改革行動聯盟秘書長陳玫儀表示，如果孩子感染腸病毒，就要休完7天家庭照顧假，還要被扣薪，對家長而言是很大一筆錢。她要求政府不僅該給勞工家長有薪假，還要提供更多托育服務，給人民完整的生育政策。

台灣高等教育產業工會研究員陳柏謙表示，政府以前要砍勞工7天假的理由是，公務員沒有這7天假，因此要全國一致；但在面對勞工的家庭照顧假不給薪、公務員卻7天有薪時，「政府為何就不說要全國一致呢？」他要求勞工、公務員的待遇，都一起向上提升。（編輯：林興盟）1081025