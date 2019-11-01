傳接韓國瑜競總主委 朱立倫：沒談過

前國民黨主席朱立倫（左2）1日前往宜蘭陪同國民黨立委參選人呂國華（左）到綠九市場拜票，談及接任國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委意願，他表示，「沒有談過這樣的事」，不要做無謂的假設。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年11月1日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣1日電）前中國國民黨主席朱立倫今天談及是否接任國民黨總統參選人韓國瑜全國競選總部主任委員時表示，「我沒有談過這樣的事」，不要無謂假設，造成韓國瑜困擾。

朱立倫前往宜蘭縣陪國民黨立法委員參選人呂國華到綠九市場拜票時受訪表示，明天他會前往台南市為國民黨立委參選人洪秀柱加油，韓國瑜應會到場，希望大家團結努力，讓國民黨在立委與總統選舉勝出。

如果韓國瑜要求，是否會接任競總主委；朱立倫說，現在不要用假設性問題造成韓國瑜陣營困擾，每位前國民黨主席都有責任幫忙，但競選總部和中央黨部2合1發揮戰力最重要。

至於接任競總主委意願，朱立倫表示，「我沒有談過這樣的事」，不要無謂假設造成韓國瑜困擾，相信最後會有完整規劃，大家最關心的是包含他、前總統馬英九等能否全心全力團結，這點大家也可放心。

三立新聞網報導，政論節目主持人趙少康建議，國民黨主席吳敦義排名不分區立委提名名單第15名、馬英九排第17名、朱立倫排第19名。

朱立倫表示，有利有弊，民眾想看到的是國民黨有沒有多給年輕人機會，多給未來的國會戰將和預備縣市長人選機會，這比較好，真正的夢幻組合應是充滿希望、戰力團隊。（編輯：李明宗）1081101