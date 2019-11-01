學貸全免息挨批 韓陣營：民進黨只防弊不興利

（中央社記者余祥台北1日電）韓國瑜昨天拋學貸利息全由政府補貼，教育部表示恐有套利風險。韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今天表示，民進黨只擔心如何防弊，不願興利；全免息約需新台幣40億元，與民進黨動輒幾百億選舉買票相比，根本小巫見大巫。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天拋出，政府應負責協助青年將學貸利息降至最低，甚至所有銀行都不向學生收任何利息，由政府補貼；但教育部表示，銀行曾評估學貸利息全部由政府補貼，恐有「套利風險」，本來沒有需求的人也來借學貸，拿這筆錢去做其他投資，進而賺取利潤。

黃曼昕表示，目前的利率低，真的要套利一年只有3180元，每個月只有265元，要投資根本賺不了多少錢，民進黨政府只擔心如何防弊，不願興利，甚至是把年輕人當賊在防，這讓年輕學生情何以堪。

她指出，目前學貸申請資格有3種，A：家庭年收入114萬元以下，就學及畢業緩繳期間貸款利息由政府全額補貼；B：家庭年收入114萬元至120萬元，政府補貼半額利息；C：家庭年收入超過120萬元者，需有兄弟姊妹在高中以上學校就讀，才符合申請資格，但政府不予補貼利息。

黃曼昕說，韓國瑜認為如果B、C類在緩繳期內由政府全額補貼利息，且畢業緩繳期過後也仍免息，依目前教育部估算金額，全免息約需40億元，政府每年投入約再增加16億元，以明年教育部編列預算共2591億元來看，或是與民進黨政府現在動輒幾百億的選舉買票相比，根本是小巫見大巫。

她表示，民進黨政府像暴發戶一樣，選前利多大放送，撒錢已超過2000多億元，但對於投資在年輕人身上，有助於年輕人減輕負擔、拓展視野的政策，卻又像鐵公雞一毛不拔；反觀韓國瑜重視青年，希望為青年建構打拚未來的好基礎，不願讓經濟壓力成為青年發展的大阻礙。（編輯：郭萍英）1081101